Topliji dani donose otvorene prozore, više vremena u dvorištu i onaj osećaj da kuća konačno "diše" posle zime. Međutim, upravo u ovom periodu mnogi primete i neobične tragove oko ulaznih vrata, saksija ili zidova kuće - neprijatan miris koji se teško uklanja i noćne posetioce koje kamere sve češće beleže.

Nadruštvenim mrežama i forumima poslednjih meseci sve više ljudi deli snimke lisica koje tokom noći prilaze kućama, obilaze ulazni prostor i ostavljaju tragove po dvorištu. Iako mnogima ove životinje deluju simpatično i bezazleno, stručnjaci upozoravaju da njihovo obeležavanje teritorije može izazvati veoma uporan i neprijatan miris koji se dugo zadržava na drvetu, cigli i betonu.

Upravo zato se ovih dana ponovo govori o jednom jednostavnom kućnom triku koji mnogi već koriste - spreju od limuna. Osim što je prirodan i lako se pravi, ljudi tvrde da može pomoći da ulazni prostor ostane svež i manje privlačan divljim životinjama.

Zašto lisice prilaze kućama i ulaznim vratima

Tokom proleća i toplijih meseci lisice češće zalaze u naseljena područja u potrazi za hranom ili mestima koja mogu da obeleže kao svoju teritoriju. Ulazni deo kuće posebno im je zanimljiv jer se tu često zadržavaju različiti mirisi - kese iz prodavnice, ostaci hrane, hrana za kućne ljubimce ili mirisi iz dvorišta.

Lisica Foto: YouTube prtscr / Fox News

Stručnjaci objašnjavaju da lisice imaju veoma razvijeno čulo mirisa i da upravo zbog toga biraju mesta poput dovratnika, zidova ili saksija za ostavljanje tragova.

Problem nastaje kada se miris urina zadrži u poroznim površinama poput cigle, drveta ili kamena. Tada neprijatan miris može da ostane prisutan danima, pa čak i nedeljama, posebno tokom toplog vremena.

Zašto se preporučuje baš limun

Mnogi vlasnici kuća poslednjih godina okreću se prirodnim metodama zaštite, a limun je među najčešće pominjanim rešenjima.

Razlog je jednostavan - lisice veoma loše podnose intenzivne citrusne mirise. Jake arome limuna, limete ili citronele mogu im smetati i odbijati ih od prostora koji žele da obeleže.

Za razliku od agresivnih hemijskih preparata, ovakav način zaštite smatra se humanim i bezbednim jer ne šteti ni životinjama ni okolini.

Istovremeno, citrusni miris doprinosi osećaju svežine oko ulaza, što mnogima posebno prija tokom maja i početka leta.

Kako da napravite domaći sprej od limuna

Jedan od razloga zašto je ovaj trik postao toliko popularan jeste njegova jednostavnost. Za pripremu vam je potrebno svega nekoliko sastojaka koje većina ljudi već ima u kuhinji.

Limun Foto: Shutterstock

Potrebno je: 2 do 3 limuna,

1 litar vode,

po želji malo belog sirćeta ili nekoliko kapi ulja citronele.

Limun se iseče i kuva u vodi oko 15 minuta. Nakon toga tečnost treba ostaviti da se ohladi, procediti je i sipati u bočicu sa raspršivačem.

Sprej se zatim nanosi oko ulaznih vrata, dovratnika, saksija, terasa i mesta gde se najčešće pojavljuju tragovi.

Mnogi preporučuju da se postupak ponavlja na nekoliko dana, naročito posle kiše ili pranja dvorišta.

Prirodna rešenja sve su popularnija u domaćinstvima

Poslednjih godina ljudi sve češće traže jednostavna i prirodna rešenja za probleme u domu - od uklanjanja vlage do osvežavanja prostora i zaštite dvorišta od životinja.

Upravo zato trikovi poput ovog brzo postaju popularni na internetu. Ne zahtevaju velika ulaganja, lako se primenjuju i oslanjaju se na sastojke koje gotovo svi već imaju kod kuće.

Ipak, stručnjaci podsećaju da ovakve metode mogu pomoći kod povremenih problema, ali da je važno održavati dvorište čistim, ne ostavljati hranu napolju i redovno čistiti prostor oko ulaza kako bi bio manje privlačan divljim životinjama.

Na kraju, možda upravo običan limun, koji svakodnevno koristite u kuhinji, može pomoći da vaš dom tokom toplijih dana ostane prijatniji, svežiji i bez mirisa koji se teško zaboravlja.

