Kolika je i kako izgleda igla za epidural: Žene ne mogu da dođu sebi od šoka kada ovo vide
Epiduralna anestezijaposlednjih godina se sve češće koristi za blokiranje bola prilikom porođaja. Ova anestezija pomaže budućim majkama da imaju bezbolan porođaj, ali da sve vreme budu budne i da mogu da sarađuju sa babicama i lekarim tokom porođaja. Nakon 10-15 minuta od primene epidurala, trudnica prestaje da oseća bolove.
S obzirom na to da je u pitanju anestezija, daje je anesteziolog u saradnji sa ginekologom, ali tek kada porođaj već odmakne do određene faze, tj. ne daje se kod početnih kontrakcija. Epidural se uz pomoć igle i šprica ubrizgava u prostor kičmenog stuba, što znači da trudnice najčešće i ne vide kako izgleda igla kojom se uvodi anestetik, pošto se sve odigrava iza njihovih leđa.
Ipak, za one koji su radoznali i koji žele da vide kako izgleda igla za epidural, dvojica mladih lekara objavila su video na TikToku, gde su pokazali kako ta igla izgleda. Njihov video ima milionske preglede, a shvatićete i zašto - jer igla za epidural definitivno ne liči ni na jednu drugu iglu.
VIDEO: Igla za epidural