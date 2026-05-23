Epiduralna anestezijaposlednjih godina se sve češće koristi za blokiranje bola prilikom porođaja. Ova anestezija pomaže budućim majkama da imaju bezbolan porođaj, ali da sve vreme budu budne i da mogu da sarađuju sa babicama i lekarim tokom porođaja. Nakon 10-15 minuta od primene epidurala, trudnica prestaje da oseća bolove.

S obzirom na to da je u pitanju anestezija, daje je anesteziolog u saradnji sa ginekologom, ali tek kada porođaj već odmakne do određene faze, tj. ne daje se kod početnih kontrakcija. Epidural se uz pomoć igle i šprica ubrizgava u prostor kičmenog stuba, što znači da trudnice najčešće i ne vide kako izgleda igla kojom se uvodi anestetik, pošto se sve odigrava iza njihovih leđa.

Ipak, za one koji su radoznali i koji žele da vide kako izgleda igla za epidural, dvojica mladih lekara objavila su video na TikToku, gde su pokazali kako ta igla izgleda. Njihov video ima milionske preglede, a shvatićete i zašto - jer igla za epidural definitivno ne liči ni na jednu drugu iglu.

Igla za epidural Izvor: TikTok/DrVieramed