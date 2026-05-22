Slušaj vest

Kraj maja predstavlja jedan od najznačajnijih perioda za radove u bašti jer je rizik od kasnih mrazeva prošao, a zemlja je idealno zagrejana za vrste koje traže toplotu. Ovo je pravo vreme za iznošenje rasada koji će tokom letnjih meseci intenzivno rasti i donositi plodove. Uz kvalitetnu pripremu zemljišta i redovnu hidrataciju, vaša bašta može postati prava mala riznica domaćih proizvoda.

Paradajz

Maj je idealan za sadnju paradajza Foto: Valery Vvoennyy, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Paradajz je apsolutni favorit među rasadima koji se sade u ovom periodu. Zahteva sunčane pozicije, rastresito i plodno zemljište, kao i redovno zalivanje, uz strogo pravilo da se listovi ne kvase. Odmah po sadnji preporučuje se postavljanje potpore (kolja) kako bi se stabljika pravilno razvijala i mogla da izdrži teret plodova.

Paprika

Maj je idealan za sadnju paprike Foto: york010 / Alamy / Profimedia

Budući da je paprika izraziti ljubitelj toplote, kraj maja joj mnogo više pogoduje od promenljivih prolećnih dana. Sadnice treba postaviti na osunčana i od vetra zaštićena mesta, u zemlju bogatu hranljivim materijama. Zbog plitkog korenovog sistema, neophodno je održavati stalnu vlažnost zemljišta, naročito tokom tropskih vrelina.

Krastavac

Maj je idealan za sadnju krastavaca Foto: Addictive Stock, ADDICTIVE STOCK CREATIVES / Alamy / Profimedia

Krastavci se odlikuju brzim rastom i najbolje rezultate daju kada se posade u toplu zemlju. Možete ih uzgajati direktno na lejama ili uz mrežu, što je praktičnije jer štedi prostor, a plodovi ostaju čisti. Zahtevaju dosta vode, ali ih je najbolje zalivati direktno uz koren kako bi se sprečila pojava bolesti na lišću.

Tikvice

Maj je idealan za sadnju tikvica Foto: Profimedia

Ovo je veoma zahvalna kultura jer brzo napreduje i daje obilne prinose. Prilikom sadnje im obezbedite dovoljno prostora jer se biljka širi, a listovi su joj veoma krupni. Tikvice vole direktno sunce i hranljivu podlogu, a za najbolji ukus plodove treba brati dok su još mladi i nežni.

Patlidžan

Maj je idealan za sadnju patlidžan Foto: Profimedia

Patlidžan deli slične zahteve kao paprika i paradajz. Najbolje uspeva na mestima koja su stalno pod suncem i zaklonjena od promaje, jer mu je za pravilan razvoj neophodna stabilna temperatura. Zemljište treba da bude umereno vlažno i plodno, a preporučuje se povremeno prihranjivanje tokom vegetacije.

Kupus

Maj je idealan za sadnju kupusa Foto: Galina Tolochko / Alamy / Profimedia

Iako ga mnogi vezuju za hladnije mesece, rasad kupusa se može saditi i krajem maja za letnju i jesenju berbu. Kupus traži dosta vlage i veoma plodno tlo. Neophodno je redovno kontrolisati biljke jer su, sa porastom temperatura, podložne napadima gusenica i drugih štetočina.

Pogledajte video: Doktor otkrio koje povrće je najbolje jesti tokom vrućina