Maj je idealan za sadnju ovih šest vrsta povrća: Evo šta je sve potrebno da biste imali što više plodova
Kraj maja predstavlja jedan od najznačajnijih perioda za radove u bašti jer je rizik od kasnih mrazeva prošao, a zemlja je idealno zagrejana za vrste koje traže toplotu. Ovo je pravo vreme za iznošenje rasada koji će tokom letnjih meseci intenzivno rasti i donositi plodove. Uz kvalitetnu pripremu zemljišta i redovnu hidrataciju, vaša bašta može postati prava mala riznica domaćih proizvoda.
Paradajz
Paradajz je apsolutni favorit među rasadima koji se sade u ovom periodu. Zahteva sunčane pozicije, rastresito i plodno zemljište, kao i redovno zalivanje, uz strogo pravilo da se listovi ne kvase. Odmah po sadnji preporučuje se postavljanje potpore (kolja) kako bi se stabljika pravilno razvijala i mogla da izdrži teret plodova.
Paprika
Budući da je paprika izraziti ljubitelj toplote, kraj maja joj mnogo više pogoduje od promenljivih prolećnih dana. Sadnice treba postaviti na osunčana i od vetra zaštićena mesta, u zemlju bogatu hranljivim materijama. Zbog plitkog korenovog sistema, neophodno je održavati stalnu vlažnost zemljišta, naročito tokom tropskih vrelina.
Krastavac
Krastavci se odlikuju brzim rastom i najbolje rezultate daju kada se posade u toplu zemlju. Možete ih uzgajati direktno na lejama ili uz mrežu, što je praktičnije jer štedi prostor, a plodovi ostaju čisti. Zahtevaju dosta vode, ali ih je najbolje zalivati direktno uz koren kako bi se sprečila pojava bolesti na lišću.
Tikvice
Ovo je veoma zahvalna kultura jer brzo napreduje i daje obilne prinose. Prilikom sadnje im obezbedite dovoljno prostora jer se biljka širi, a listovi su joj veoma krupni. Tikvice vole direktno sunce i hranljivu podlogu, a za najbolji ukus plodove treba brati dok su još mladi i nežni.
Patlidžan
Patlidžan deli slične zahteve kao paprika i paradajz. Najbolje uspeva na mestima koja su stalno pod suncem i zaklonjena od promaje, jer mu je za pravilan razvoj neophodna stabilna temperatura. Zemljište treba da bude umereno vlažno i plodno, a preporučuje se povremeno prihranjivanje tokom vegetacije.
Kupus
Iako ga mnogi vezuju za hladnije mesece, rasad kupusa se može saditi i krajem maja za letnju i jesenju berbu. Kupus traži dosta vlage i veoma plodno tlo. Neophodno je redovno kontrolisati biljke jer su, sa porastom temperatura, podložne napadima gusenica i drugih štetočina.
(Kurir.rs/Večernji)
