Slušaj vest

Masnoća na kuhinjskom aspiratoru može da se ukloni bez skupih hemikalija i bez sati ribanja. Soda bikarbona i amonijak rastvaraju čak i tvrdokorne naslage. Dovoljno je da pravilno pripremite rastvore i rešetka će gotovo sama postati čista.

Vremenom se na rešetki aspiratora skuplja debeo sloj lepljive masnoće, što smanjuje njenu efikasnost i može izazvati neprijatne mirise.

Stručnjaci za higijenu doma navode da redovno čišćenje nape ne samo da produžava vek trajanja uređaja, već i smanjuje opterećenje motora, što može doprineti manjoj potrošnji energije. Zato je važno da je redovno čistite.

Lonac sa sodom bikarbonom — najefikasnija metoda

Ovo je jedan od najjačih kućnih trikova za uklanjanje masnoće. Potrebna vam je velika šerpa ili dubok pleh.

Napunite ga vodom tako da rešetka nape bude potpuno potopljena.

Zagrejte vodu do ključanja, pa postepeno dodajte pola šolje sode bikarbone — oko 100 do 120 grama. Dodajte je polako, u manjim količinama, kako ne bi došlo do burne reakcije.

Soda bikarbona skidamasnoću Foto: Profimedia

Spustite rešetku u ključali rastvor. Već posle 5 do 10 minuta masnoća će početi da se topi i odvaja sama od sebe. Ako su naslage jače, postupak možete ponoviti ili ostaviti da se kuva malo duže ili čak ostaviti preko noći.

Nakon toga, isperite rešetku toplom vodom i prebrišite sunđerom. U većini slučajeva dodatno ribanje nije potrebno.

Rastvor amonijaka — za teže slučajeve

Ako napa nije čišćena godinama, pomoći će jača metoda. Potrebna vam je čvrsta kesa za smeće i 50 do 100 ml amonijaka.

Stavite rešetku u kesu, pažljivo sipajte amonijak i dobro je zavežite. Ostavite preko noći, najbolje na terasi ili u dobro provetrenom prostoru zbog jakog mirisa.

Do jutra će masnoća omekšati i lako ćete je skinuti običnim sunđerom pod toplom vodom. Stručnjaci za čišćenje objašnjavaju da isparenja amonijaka razgrađuju masne naslage, pa je ribanje gotovo nepotrebno.

aspirator bi trebalo čistiti jednom mesečno Foto: Zoonar/Elnur Amikishiyev, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Zašto ove metode deluju?

Soda bikarbona stvara alkalnu sredinu koja razlaže masnoću, dok visoka temperatura ubrzava ceo proces. Amonijak deluje preko aktivnih isparenja koja prodiru duboko u naslage. Obe metode godinama se koriste u domaćinstvima i i dalje spadaju među najjeftinija i najpraktičnija rešenja.

Da biste sprečili ponovno stvaranje debelog sloja masnoće, stručnjaci preporučuju čišćenje rešetke najmanje jednom mesečno. Tako se prljavština neće gomilati, a čišćenje će trajati svega nekoliko minuta.

Ova dva jednostavna trika zaista mogu da učine čišćenje nape gotovo bez muke, najvažnije je da se pridržavate proporcija i da čišćenje obavljate redovno.

(Kurir.rs/LepoteSrbije.rs)

VIDEO: Čišćenje aspiratora