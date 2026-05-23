Zanemareni deo vaše veš mašine mogao bi biti razlog zbog kojeg vam odeća miriše lošije nakon pranja, otkrio je stručnjak.

Jedan mali deo mašine za veš, za koji mnogi misle da je uvek čist, zapravo može biti mesto gde se razvijaju buđ i plesan, i upravo to može biti razlog zbog kojeg vaša odeća ne izlazi sveža kao što ste očekivali. Mnogi dobro znaju razočaranje kada odeća iz mašine izađe sa lošijim mirisom nego pre pranja, pa često pomisle da je problem u deterdžentu ili kvalitetu same mašine.

Omekšivači i deterdženti se ne isperu uvek u potpunosti tokom ciklusa pranja, što znači da se vremenom mogu taložiti u i oko fioke za deterdžent, objasnio je stručnjak.

To nakupljanje vremenom može uticati na rad mašine, jer ometa pravilno funkcionisanje dozatora. Oni koji žele da očiste svoju mašinu trebalo bi da prvo provere uputstvo proizvođača pre nego što pokušaju da uklone bilo koji deo.

Kada izvadite fioku, potrebno je da je isperete toplom vodom kako biste uklonili naslage. Zatim možete koristiti mekanu četku ili staru četkicu za zube kako biste očistili preostalu prljavštinu. Obavezno obratite pažnju na male pregrade i uglove, gde se često zadržavaju skriveni ostaci.

Postoji jednostavno rešenje za problem fioke za deterdžent – izvadite je i temeljno očistite.

Mnoge će iznenaditi činjenica da se fioka može izvaditi, jer mehanizam za oslobađanje često nije odmah vidljiv. Istina je da je fioka za deterdžent jedno od mesta gde se najviše talože ostaci u celoj mašini, i često je uzrok problema sa pranjem veša.

Mnogi pogrešno misle da fioka ostaje čista jer je stalno u kontaktu sa vodom i deterdžentom, ali i ona zahteva redovno održavanje.

„Dozator za deterdžent treba redovno čistiti, jer ostaci deterdženta, naslage omekšivača i zadržana vlaga mogu stvoriti lepljiv sloj koji vremenom dovodi do neprijatnih mirisa, buđi i plesni“, rekao je Noa Pinsono, analitičar proizvoda u institutu za domaćinstvo i čišćenje.

Važno je koristiti male i mekane alate za čišćenje, jer oštri ili grubi sunđeri mogu oštetiti plastiku i unutrašnje delove, što kasnije može izazvati probleme.

Koliko često treba čistiti fioku zavisi od toga koliko često koristite mašinu.

Većina domaćinstava može da se osloni na čišćenje jednom mesečno, ali ako mašinu koristite često ili primećujete neprijatne mirise i naslage, fioku bi trebalo čistiti i češće.