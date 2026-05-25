Avokado je voće koje je izuzetno bogato nezasićenim masnim kiselinama, dijetalnim vlaknima i mineralima. Poslednjih godina sve je popularnija namirnica te se od nje spremaju brojna jela

Dobar je izbor za doručak, jer može dugo da vas drži sitim. Dovoljno je samo da napravite namaz i nanesete ga na hleb ili da ga izblendirate i napravite šejk i imaćete obrok bogat nutrijentima.

Možete da ga pronađete u većini prodavnica, ili da ga odgajite kod kuće. Odaberite avokado koji nje ni previše mekan ni previše tvrd i spremite namaz koji ćete obožavati tokom posta. Oljuštite i izgnječite avokado, dodajte začine po ukusu i sitno seckani luk. Takođe, par kapi limunovog soka upotpuniće ukus i dodaće kiselkastu aromu ovom namazu. Imaćete doručak spreman za par minuta uz koji ćete biti siti i puni energije, a možete lako da ga ponesete na posao ili na put.

Takođe, možete da ga očistite i isitnite u blenderu, a zatim mu dodate kašiku meda i pola šolje biljnog mleka. Tako spremljen šejk sipajte u flašu ili termos i ponesite sa sobom gde god da krenete. Ova namirnica će vam pomoći da ne budete gladni tokom posta, kao i da unesete dovoljno nutrijenata i ostanete zdravi.

Kako napraviti  salatau sa avokadom

Sastojci:

6 tvrdo kuvanih jaja
2 avokada oljuštena i iseckana na kockice
½ šolje sitno seckanog crvenog luka
3 kašike seckanih kiselih krastavčića
1 kašika senfa
1/3 šolje majoneza
so i biber po ukusu

Priprema:
U dubljoj činiji viljuškom ugnječite jaja. Dodajte seckani avokado, crveni luk, krastavčiće, senf i majonez. Sastojke pažljivo promešajte kako bi se ukusi sjedinili. Posolite i pobiberite po ukusu. Uživajte u svojoj nesvakidašnjoj salati.

