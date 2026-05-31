Iako se sarma, baklava i turska kafa u Srbiji odavno smatraju domaćim specijalitetima, mnogi zaboravljaju da ova jela i napici vode poreklo iz turske tradicije. Upravo zato jedan Turčin koji živi u Beogradu otkrio je koliko se srpske verzije razlikuju od originala.

Govoreći o sarmi, objasnio je da se u Turskoj ona najčešće pravi od zelja i da je znatno manja i kiselija nego što su ljudi navikli u Srbiji. Dok su kod nas sarme uglavnom krupne i bogato punjene mesom, turska verzija je jednostavnija i drugačijeg ukusa.

- Mi sarmu pravimo od vinove loze i mnogo je manja. Takođe je i kiselija. Uvijamo ih i u kupus, ali nisu toliko velike kao vaše - objasnio je on za Ženu uz opasku da Srbi jako vole da menjaju hranu.

Turska kafa

Razlike postoje i kada je u pitanju priprema turske kafe. Prema njegovim rečima, prava turska kafa je kraća, jača i priprema se drugačije nego što je to uobičajeno na Balkanu. Ističe da su ljudi na ovim prostorima tokom godina prilagodili recepte sopstvenom ukusu, pa su nastale verzije koje se dosta razlikuju od originala.

- Kod nas se pravi na poptuno drugačiji način i ima mnogo drugačiji ukus. U Turskoj je kafa jača i ima više kajmaka. Kuvamo je tako što, čim stavimo vodu, odmah stavimo i kafu. Kafa se kuva zajedno sa vodom, pa, kad jednom prokuva, sipamo u šoljicu. Drugi put pustimo da prokuva - pa sipamo još malo i onda kad treći put prokuva, ponovo se dospe i to onda bude prava turska kafa. Takođe, mora da se služi u malim šoljama. Pijemo kratku kafu jer je jaka - otkrio je Turčin za Ženu.

On smatra da su Srbi kroz vreme toliko menjali pojedina tradicionalna turska jela i pića da su praktično stvorili potpuno nove varijante koje danas smatraju domaćim specijalitetima.

