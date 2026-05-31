Dovoljna je jedna kap da vas podsete na vreli pesak pod nogama, slanu kožu posle kupanja, miris kreme za sunčanje i lagani vetar koji nosi note četinara i cveća dok negde u daljini čujete talase.

Možda upravo zato parfemi sa morskim notama nikada ne izlaze iz mode. Svakog proleća i leta ponovo se vraćaju među najtraženije mirise jer u sebi nose osećaj lakoće, čistine i bezbrižnosti koji mnogi žele da zadrže što duže - čak i kada nisu na odmoru.

Kako su nastali parfemi koji mirišu na more?

Era takozvanih "morskih parfema" počela je još šezdesetih godina, kada je sasvim slučajno otkriven sastojak poznat kao kalon.

Naučnici su tada pokušavali da razviju pristupačan sedativ, ali su usput otkrili organsko jedinjenje koje je parfemima moglo da da autentičan miris morai slanog vazduha.

Kalon danas važi za jedan od ključnih sastojaka akvatičnih parfema jer donosi prepoznatljiv osećaj:

- morske soli

- hladne vode

- svežeg povetarca

- laganih cvetnih nota

Neki u njemu osećaju čak i tragove krastavca, lubenice ili ostrige, ali upravo ta neobična kombinacija daje parfemima osećaj "čiste letnje kože".

Davidoff Cool Water

Kada se govori o parfemima koji mirišu na more, ovaj klasik gotovo je nemoguće zaobići.

Cool Water godinama važi za jedan od najpoznatijih akvatičnih mirisa na svetu.

Spoj morske vode, nane, lavande i zelenih nota daje osećaj hladnog okeanskog povetarca i savršene letnje svežine. Iako postoji još od osamdesetih, i dalje deluje moderno, čisto i veoma nosivo tokom toplijih dana.

Posebno ga vole ljudi koji ne podnose teške, slatke i napadne parfeme.

Giorgio Armani Acqua di Gio

Mnogi ovaj parfem opisuju jednom rečju - Mediteran.

Acqua di Gio godinama je sinonim za leto, sunce i elegantnu morsku svežinu.

U njemu se osećaju citrusi, jasmin, ruzmarin i morske note koje stvaraju utisak kože osunčane posle kupanja u moru.

Upravo zahvaljujući kalonu ovaj parfem ima onu prepoznatljivu "vodenu" lakoću zbog koje deluje sofisticirano i luksuzno bez težine.

To je jedan od onih parfema koji mnogima mirišu na odmor.

Issey Miyake L'Eau d'Issey

Minimalistički, čist i elegantan - upravo tako mnogi opisuju ovaj kultni parfem.

Pored morskih nota, u njemu se osećaju lotos, dinja, frezija i nežno cveće, zbog čega ne podseća samo na more, već i na rano jutro pored vode.

L'Eau d'Issey posebno vole osobe koje žele nenametljiv parfem koji ostavlja utisak urednosti, luksuza i prirodne svežine.

Zašto ovakvi parfemi nikada ne izlaze iz mode?

Za razliku od teških zimskih mirisa, parfemi sa morskim notama deluju lagano, čisto i neopterećujuće.

Upravo zbog toga ih mnogi biraju tokom proleća i leta, ali i tokom cele godine kada žele osećaj lakoće i svežine.

Jer neki parfemi ne mirišu samo lepo - već mirišu na uspomene, slobodu i leto koje ne želite da se završi.

