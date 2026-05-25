Ako želite bogatu berbu i zdrave izdanke za narednu sezonu, sada je pravi trenutak da reagujete. Prvu prihranu uradite početkom juna, kada malina ulazi u fazu cvetanja. Drugu dodajte krajem meseca, kada plodovi počinju da sazrevaju. Remontantnim sortama potrebno je više pažnje, pa ih prihranite dva puta, prvo đubrivo sa azotom, a zatim kombinacijom kalijuma i fosfora.

Folijarna prihrana, odnosno prskanje preko lista, korisna je kada biljka slabo cveta ili sporo napreduje. Deluje brže od klasične prihrane preko korena, ali efekat traje kraće.

Kako pravilno da dodate đubrivo

Prihranu preko korena uvek radite nakon zalivanja ili kiše, kada je zemlja vlažna. Tako ćete sprečiti oštećenje korena i omogućiti biljci da bolje usvoji hranljive materije.

Ako koristite prskanje preko lista, rastvor neka bude slabiji nego za zalivanje. Biljku prskajte rano ujutru ili uveče, kada nema jakog sunca i vetra.

Da li se maline mogu gajiti na terasi?

Najbolja mineralna prihrana za jun

Kalijum-sulfat je odličan izbor tokom formiranja plodova jer podstiče razvoj krupnih i slatkih malina. Superfosfat pomaže jačanju korena i boljem sazrevanju biljke, dok je kalimagnezija posebno korisna na lakšim zemljištima.

Možete koristiti i gotove mešavine za bobičasto voće, ali obavezno pratite uputstvo proizvođača kako ne biste preterali sa dozama.

Mali trik koji olakšava posao jeste da superfosfat potopite u toplu vodu i ostavite preko noći, jer se mnogo bolje rastvara nego u hladnoj vodi.

Isprobajte prirodnu prihranu bez hemije

Ako želite prirodniji pristup, koristite pepeo, koprivu ili stajnjak. Pepeo je bogat kalijumom i jednostavno se koristi, dok fermentisani rastvor od koprive odlično podstiče rast i jača biljku.

Humat kalijuma može da se koristi i za zalivanje i za prskanje, a borna kiselina pomaže boljem cvetanju i formiranju plodova.

Domaći rastvor od kvasca ili starog hleba takođe može da podstakne razvoj malina i poboljša stanje zemljišta.

Obratite pažnju na znakove koje biljka šalje

Blede i sitne listove nemojte ignorisati jer često ukazuju na nedostatak azota. Ako ivice listova postanu braon i počnu da se savijaju, biljci verovatno nedostaje kalijum.

Crvenkasti listovi mogu da budu znak manjka fosfora, dok slabo cvetanje i opadanje zametnutih plodova često ukazuju na nedostatak bora.

Pravovremena reakcija pomoći će vam da spasite rod i očuvate zdravlje biljke tokom cele sezone.

Ne preskačite junsku prihranu

Balans između azota na početku meseca i kalijuma i fosfora kasnije ključan je za bogat rod. Uz pravilnu negu, maline će biti krupnije, slađe i otpornije, a biljka spremna za narednu sezonu.

