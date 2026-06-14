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Život na luksuznim jahtama mnogima izgleda kao ostvarenje sna, ali iza glamura milijardera kriju se i vrlo neobični zahtevi. Upravo o tome progovorila je Žizel Azueta, devojka koja godinama radi na superjahtama i na društvenim mrežama otkriva šta sve prolazi osoblje bogatih klijenata.

Na svojim profilima Žizel redovno deli detalje iz sveta koji većina ljudi nikada nema priliku da vidi izbliza – od luksuznih zabava na otvorenom moru do svakodnevice posade koja mora da bude dostupna gostima gotovo 24 sata dnevno. Njeni video-zapisi i ispovesti privukli su veliku pažnju upravo zato što bez ulepšavanja govori o drugoj strani života na jahtama.

Kako tvrdi, zaposleni na luksuznim plovilima često se susreću s bizarnim i neprijatnim situacijama jer bogati gosti očekuju da im se ispuni gotovo svaka želja. Prema njenim rečima, reč "ne" gotovo da ne postoji, osim kada su u pitanju bezbednost ili ozbiljno neprimereni zahtevi.

Prisetila se i nekih situacija koje su je šokirale, uključujući goste koji su od posade tražili potpuno neobične usluge, ali i one koji su insistirali na apsolutnom luksuzu u svakom detalju. Tako su pojedini milioneri tražili posebnu flaširanu vodu čak i za kupanje, dok su kućni ljubimci na jahtama imali jelovnike skuplje od onih koje mnogi ljudi mogu da priušte.

Žizel kaže kako posao donosi odličnu zaradu i mogućnost putovanja po svetu, ali i veliki pritisak. Posada, tvrdi, uvek mora da izgleda besprekorno jer vlasnici jahti žele da sve oko njih ostavlja utisak luksuza – uključujući i ljude koji rade za njih.

Uprkos svemu, njene objave na društvenim mrežama svakodnevno prate hiljade ljudi fasciniranih životom milijardera iza zatvorenih vrata. Upravo zato njeni videi redovno postaju viralni, a mnoge zanima koliko glamura zapravo stoji iza savršеnih fotografija s luksuznih jahti, piše Slobodna Dalmacija.

Video: Jahta Melininog muža