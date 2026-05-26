Tokom proleća i leta, komarci su jedan od najvećih kvaritelja uživanja. Ne daju nam mira dok boravimo u prirodi, a nakon ujeda ostaju neprijatan svrab i iritacija koji mogu da traju danima. Ako želite da se na prirodan način zaštitite od komaraca, korisno je obratiti pažnju na određene biljke i eterična ulja.

Prirodna zaštita od komaraca

Istraživanja objavljena u časopisu Malaria Journal pokazuju da biljke poput citronele, lavande, mente i eukaliptusa imaju dokazano repelentno dejstvo protiv različitih vrsta komaraca. Ipak, njihov efekat može varirati u zavisnosti od vrste komarca i koncentracije eteričnog ulja. Slično potvrđuje i CDC, koji navodi da se prirodna ulja poput limunskog eukaliptusa i citronele koriste kao biljne alternative sintetičkim repelentima, ali uz napomenu da su najefikasnija kada se nanose direktno na kožu ili u obliku gotovih formulisanih proizvoda.

Lavanda odbija komarce Foto: RINA

Važno je, međutim, imati na umu da se neke od ovih biljaka ne prilagođavaju lako svim klimatskim uslovima. Ipak, vrste poput lavande, bosiljka, mente, ruzmarina i matičnjaka su prilično zahvalne za gajenje, ne zahtevaju posebne uslove i mogu se uspešno držati u saksijama na balkonima ili prozorima.

Iako same biljke ne predstavljaju potpunu zaštitu od uboda, istraživanja pokazuju da njihova eterična ulja sadrže jedinjenja poput geraniola i linaloola, koja utiču na ponašanje komaraca i smanjuju njihovu privlačnost prema ljudima. Praktičan efekat prirodnih repelenata postiže se kada se listovi biljaka blago zgnječe, ili kada se eterična ulja koriste razblažena u sprejevima i losionima, jer se tako oslobađa veća količina aktivnih aktivnih supstanci.

Pored biljaka, važnu ulogu imaju i jednostavne svakodnevne navike koje mogu značajno smanjiti prisustvo komaraca u okolini. To uključuje uklanjanje stajaće vode (kao što su kante, podmetači za saksije i bačve), korišćenje ventilatora na terasama jer strujanje vazduha otežava komarcima da priđu, kao i sadnju aromatičnih biljaka oko ulaza u kuću.

