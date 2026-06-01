Mari Lavo važila je za jednu od najmoćnijih žena Nju Orleansa u 19. veku. Danju je radila kao frizerka, pomagala siromašnima i odlazila na misu, a noću su se za njeno ime vezivali vudu rituali, tajne, strahopoštovanje i legende koje ni danas ne prestaju da intrigiraju javnost.

Istorija je pamti kao najpoznatiju vudu kraljicu Nju Orleansa, ali njena priča nije samo priča o ritualima i tajnama. To je i priča o ženi koja je živela u složenom društvu, umela da sluša, leči, pregovara, pomaže i preživljava u vremenu u kojem žene, posebno žene mešanog porekla, nisu imale mnogo prostora za moć.

Mari Lavo, najpoznatija vudu kraljica Nju Orleansa, žena čiji je život obavijen legendama Foto: Simon Schwartz / akg-images / Profimedia

Žena između istorije i legende

Prema najčešće prihvaćenim podacima, Mari Lavo rođena je oko 1801. godine u Nju Orleansu, a preminula je 15. juna 1881. godine. Britanika je opisuje kao vudu kraljicu Nju Orleansa, ženu kojoj su se pripisivale sposobnosti lečenja, pomaganja siromašnima i vođenja duhovnih obreda.

Ipak, već kod osnovnih podataka o njenom životu počinju nedoumice. U različitim izvorima pojavljivale su se različite godine rođenja, a deo zabune nastao je i zbog toga što se oko njenog imena vremenom stvorio čitav sloj legendi.

Ono što se zna jeste da je bila slobodna žena "obojene" kože u Luizijani, prostoru u kojem su rasni, društveni i verski odnosi bili izuzetno složeni. Njena majka bila je slobodna žena afričkog, evropskog i domorodačkog porekla, dok se ime njenog oca u različitim izvorima pominje sa izvesnim nedoumicama.

Brak, nestanak muža i novi život

Mari se 1819. godine udala za Žaka Parisa, slobodnog čoveka bele kože koji je u Nju Orleans stigao iz kruga haićanskih doseljenika. Venčanje je održano u katedrali Sent Luis, što pokazuje koliko je katolička tradicija bila važan deo njenog života.

Njihov brak, međutim, nije dugo trajao. Žak Paris nestaje iz gradskih zapisa početkom dvadesetih godina 19. veka, a Mari je kasnije u dokumentima pominjana kao „udovica Paris“. Upravo taj nestanak doprineo je kasnijim pričama i nagađanjima, jer pouzdanih detalja o njegovoj sudbini gotovo da nema.

Posle toga, Mari je započela dugogodišnju vezu sa Kristofom Dominikom Duminijem de Glapionom, pripadnikom lokalne elite francuskog porekla. Njih dvoje nisu bili venčani u crkvenom smislu, ali su živeli zajedno decenijama i imali veliku porodicu. Istorijski zapisi potvrđuju sedmoro dece, dok su gradske legende broj često uvećavale.

Frizerski salon kao mesto moći

Jedan od najvažnijih delova njenog uticaja bio je posao frizerke. Mari Lavo je radila sa ženama iz uglednih porodica Nju Orleansa, a upravo joj je taj posao otvorio vrata domova, razgovora i tajni koje su kružile gradom.

Frizerski salon u to vreme nije bio samo mesto za ulepšavanje. Bio je prostor poveravanja. Dok je ženama sređivala kosu, slušala je priče o brakovima, novcu, ljubavnicima, porodičnim sukobima, nasledstvu, poslovima i strahovima.

U gradu u kojem su informacije često značile moć, Mari je imala ono što mnogi muškarci na položajima nisu imali - pristup privatnim tajnama najuticajnijih porodica.

Zbog toga se oko nje stvarao oreol žene koja „zna sve“. A kada neko zna dovoljno o ljudima, često mu se pripisuju i moći koje prelaze granice običnog.

Vudu, katoličanstvo i Nju Orleans

Mari Lavo nije bila odvojena od katoličke crkve, naprotiv. Bila je poznata kao pobožna katolkinja, odlazila je na misu, pomagala bolesnima i posećivala zatvorenike, posebno one koji su čekali izvršenje smrtne kazne. Posle njene smrti, novinski tekstovi opisivali su je kao ženu izuzetne lepote, inteligencije, harizme, pobožnosti i dobrotvornog rada.

Upravo je u tome bila posebnost Nju Orleansa. Vudu u Luizijani nije postojao kao izolovan sistem verovanja, već se često preplitao sa katoličkim simbolima, molitvama i obredima. Zbog toga je Mari Lavo za jedne bila isceliteljka i dobrotvorka, a za druge misteriozna žena od koje treba zazirati.

Njeni obredi i duhovna praksa vezuju se za prostore poput dvorišta njene kuće u ulici Sent En, Trga Kongo i obala jezera Pontčartrejn. Trg Kongo posebno je važan u istoriji Nju Orleansa jer su se tu nedeljom okupljali porobljeni i slobodni ljudi afričkog porekla, donoseći muziku, ples, verovanja i kulturne prakse koje su oblikovale duh grada.

Zašto je bila toliko uticajna?

Moć Mari Lavo nije se oslanjala na jednu stvar. Ona nije bila političarka, nije imala zvaničnu funkciju, niti je vladala bogatstvom na način na koji su to činile najmoćnije porodice Nju Orleansa.

Njena moć bila je drugačija.

Znala je ljude. Znala je njihove slabosti. Znala je njihove bolesti, dugove, tajne, ljubavne nevolje i strahove. Istovremeno je poznavala biljke, molitve, rituale, simboliku i psihologiju zajednice u kojoj je živela.

Za siromašne je bila žena kojoj se može obratiti za pomoć. Za bogate je bila neko ko zna previše. Za vernike je bila pobožna katolkinja. Za sledbenike vudua bila je duhovni autoritet. Za skeptike je bila opasna manipulantkinja. A za gradsku legendu — žena koja nikada nije potpuno umrla.

Smrt koja nije zaustavila mit

Mari Lavo je, prema zvanično prihvaćenim podacima, umrla 15. juna 1881. godine u Nju Orleansu. Veruje se da je sahranjena na groblju Sent Luis broj 1, u grobnici porodice Glapion, iako su se i oko njenog groba vremenom razvile brojne priče i sumnje.

Nakon njene smrti, legenda je postajala sve veća. Turisti su godinama posećivali grob, ostavljali poruke, crtali znakove i verovali da će im Mari ispuniti želje. Zbog vandalizma i oštećenja grobnica, pristup tom groblju danas je ograničen i moguć je uz vodiča.

