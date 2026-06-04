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Visoke temperature direktno oštećuju vlas, isušuju je i slabe njen zaštitni sloj, naročito kada se kosa često pegla ili fenira.

Zato stručnjaci već godinama savetuju korišćenje zaštite od toplote pre stilizovanja.

I dok mnogi posežu za kupovnim sprejevima, postoje i prirodne alternative koje mogu pomoći da kosa ostane mekša, hidrirana i manje sklona pucanju.

Najčešće je reč o biljnim uljima koja mnogi već imaju kod kuće.

Kako prirodna ulja štite kosu?

Biljna ulja stvaraju tanki zaštitni sloj oko vlasi i usporavaju prodiranje toplote. Na taj način kosa sporije gubi vlagu i ostaje elastičnija i sjajnija.

Važno je samo koristiti male količine i znati koja ulja bolje podnose visoke temperature.

Arganovo ulje - favorit za sjaj i zaštitu

Arganovo ulje već godinama važi za jedno od najboljih prirodnih sredstava za negu kose.

Bogato je vitaminom E i antioksidansima, pa osim zaštite od toplote daje i dodatni sjaj.

Kako se koristi? Nekoliko kapi utrljajte u vlažnu kosu pre feniranja ili peglanja.

Shea puter - spas za gustu i kovrdžavu kosu

Shea puter stvara zaštitni sloj koji pomaže kosi da zadrži vlagu čak i tokom visokih temperatura.

Posebno prija suvoj, gustoj i kovrdžavoj kosi. Najčešće se meša sa drugim uljima, poput avokadovog, pa nanosi na dužinu kose.

Kokosovo ulje za negu kose Foto: Shutterstock

Kokosovo ulje - dubinska zaštita vlasi

Kokosovo ulje prodire duboko u vlas i smanjuje oštećenja.

Ipak, zbog niže tačke dimljenja bolje je za feniranje i niže temperature pegle. Važno je koristiti veoma malu količinu kako kosa ne bi izgledala masno.

Avokadovo ulje - odlično podnosi visoke temperature

Avokadovo ulje jedno je od najotpornijih prirodnih ulja kada je reč o toploti.

Pored zaštite od pegle i fena, može pomoći i protiv isušivanja od sunca. Najčešće se razblažuje vodom i nanosi kao lagani sprej.

Ulje semenki grožđa - lagano i idealno za tanku kosu

Ovo ulje ne otežava vlas i posebno je dobro za osobe koje žele zaštitu bez masnog efekta.

Pomaže zadržavanju vlage i daje kosi zdraviji izgled. Dovoljno je nekoliko kapi na krajeve i sredinu dužine.

Suncokretovo ulje - prirodna zaštita koju svi imaju kod kuće

Suncokretovo ulje stabilno je na visokim temperaturama i može pomoći da kosa ostane mekša tokom stilizovanja.

Najčešće se koristi razblaženo vodom u bočici sa raspršivačem.

Nega kose Foto: Shutterstock

Bademovo ulje - za jaču i mekšu kosu

Bademovo ulje brzo prodire u vlas i bogato je hranljivim sastojcima koji jačaju kosu.

Nanosi se u veoma maloj količini na vlažnu kosu pre upotrebe pegle ili fena.

Najvažnije pravilo - ne preterujte

Koliko god prirodna ulja bila korisna, previše proizvoda može imati suprotan efekat i otežati kosu.

Zato je dovoljno:

- nekoliko kapi ulja

- nanošenje samo na dužinu i krajeve

- izbegavanje temena i korena

- umerena temperatura pegle i fena

Jer ni najbolja zaštita ne može potpuno spasiti kosu ako je svakodnevno izložena ekstremnoj toploti.

Ali uz pravilnu negu i malo pažnje, kosa može ostati sjajna, mekana i zdrava čak i kada često koristite fen ili peglu.

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