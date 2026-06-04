Bolje od skupih sprejeva: 7 prirodnih ulja koja štite kosu od pegle i fena
Visoke temperature direktno oštećuju vlas, isušuju je i slabe njen zaštitni sloj, naročito kada se kosa često pegla ili fenira.
Zato stručnjaci već godinama savetuju korišćenje zaštite od toplote pre stilizovanja.
I dok mnogi posežu za kupovnim sprejevima, postoje i prirodne alternative koje mogu pomoći da kosa ostane mekša, hidrirana i manje sklona pucanju.
Najčešće je reč o biljnim uljima koja mnogi već imaju kod kuće.
Kako prirodna ulja štite kosu?
Biljna ulja stvaraju tanki zaštitni sloj oko vlasi i usporavaju prodiranje toplote. Na taj način kosa sporije gubi vlagu i ostaje elastičnija i sjajnija.
Važno je samo koristiti male količine i znati koja ulja bolje podnose visoke temperature.
Arganovo ulje - favorit za sjaj i zaštitu
Arganovo ulje već godinama važi za jedno od najboljih prirodnih sredstava za negu kose.
Bogato je vitaminom E i antioksidansima, pa osim zaštite od toplote daje i dodatni sjaj.
Kako se koristi? Nekoliko kapi utrljajte u vlažnu kosu pre feniranja ili peglanja.
Shea puter - spas za gustu i kovrdžavu kosu
Shea puter stvara zaštitni sloj koji pomaže kosi da zadrži vlagu čak i tokom visokih temperatura.
Posebno prija suvoj, gustoj i kovrdžavoj kosi. Najčešće se meša sa drugim uljima, poput avokadovog, pa nanosi na dužinu kose.
Kokosovo ulje - dubinska zaštita vlasi
Kokosovo ulje prodire duboko u vlas i smanjuje oštećenja.
Ipak, zbog niže tačke dimljenja bolje je za feniranje i niže temperature pegle. Važno je koristiti veoma malu količinu kako kosa ne bi izgledala masno.
Avokadovo ulje - odlično podnosi visoke temperature
Avokadovo ulje jedno je od najotpornijih prirodnih ulja kada je reč o toploti.
Pored zaštite od pegle i fena, može pomoći i protiv isušivanja od sunca. Najčešće se razblažuje vodom i nanosi kao lagani sprej.
Ulje semenki grožđa - lagano i idealno za tanku kosu
Ovo ulje ne otežava vlas i posebno je dobro za osobe koje žele zaštitu bez masnog efekta.
Pomaže zadržavanju vlage i daje kosi zdraviji izgled. Dovoljno je nekoliko kapi na krajeve i sredinu dužine.
Suncokretovo ulje - prirodna zaštita koju svi imaju kod kuće
Suncokretovo ulje stabilno je na visokim temperaturama i može pomoći da kosa ostane mekša tokom stilizovanja.
Najčešće se koristi razblaženo vodom u bočici sa raspršivačem.
Bademovo ulje - za jaču i mekšu kosu
Bademovo ulje brzo prodire u vlas i bogato je hranljivim sastojcima koji jačaju kosu.
Nanosi se u veoma maloj količini na vlažnu kosu pre upotrebe pegle ili fena.
Najvažnije pravilo - ne preterujte
Koliko god prirodna ulja bila korisna, previše proizvoda može imati suprotan efekat i otežati kosu.
Zato je dovoljno:
- nekoliko kapi ulja
- nanošenje samo na dužinu i krajeve
- izbegavanje temena i korena
- umerena temperatura pegle i fena
Jer ni najbolja zaštita ne može potpuno spasiti kosu ako je svakodnevno izložena ekstremnoj toploti.
Ali uz pravilnu negu i malo pažnje, kosa može ostati sjajna, mekana i zdrava čak i kada često koristite fen ili peglu.
(Kurir.rs/Ona.rs)
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