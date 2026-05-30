Sladoled-tortesu nam se konačno vratile kao obavezna poslastica i dočekujemo ih s mnogo radosti! Pripremaju se lako i brzo, a pravi su raj za nepca jer se obično prave od voća i sladoleda od vanile, pa su fenomenalno osveženje u toplim danima.

Recept koji vam danas predstavljamo je vrlo jednostavan, a njegova glavna zvezda je bobičasto voće, a možete da iskoristite jagode, borovnice, maline, kupine, aroniju... ili crveni voćni miks!

Sastojci:

200 g čokoladnog keksa po izboru

2 l sladoleda od vanile

250 g bobičastog voća po ukusu (može i mešavina voćki) + još za dekoraciju

Sladoled torta

Priprema

1. Obložite prozirnom folijom kalup za tortu. Za ove mere će vam koristiti kalup prečnika 20 cm.

2. Odvojte nekoliko kašika sladoleda od vanile u jednu posudu, pa ostavite da malo omekne.

3. Sameljite keks u blenderu ili ga ubacite u kesu, pa usitnite dobro oklagijom. Potom keks ubacite u sladoled koji je odstajao na sobnoj temperaturi, pa dobro promešajte i sve utisnite u dno kalupa za tortu kako biste dobili laganu koru, a onda stavite u zamrzivač.

4. Ostavite i ostatak sladoleda da se malo otopi i omekša, pa u njega umešajte voće (celo, seckano ili mleveno, kako vam se najviše dopada!), pa nanesite tu smesu preko kore.

5. Po želji ukrasite ostacima bobica, prekrijte providnom folijom i ostavite da odstoji u zamrzivaču najmanje tri sata, a idealno preko noći.

