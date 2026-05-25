Slušaj vest

Kruna svake srpske svečane trpeze nesumnjivo je sarma, jelo bez kojeg su slavlja i praznici nezamislivi. Iako se čini da svaka porodica ima svoj provereni recept, večita dilema koja unosi pometnju među kulinare jeste – da li nadev od mesa treba termički obraditi pre nego što se uvije u listove kupusa. Iskusni kuvar Milan Stojanović ponudio je stručno rešenje za ovu nedoumicu.

Da li je dinstanje mesa neophodan korak?

Prema rečima Milana Stojanovića, autentična priprema sarme ne podrazumeva prethodno prženje mesa.

Milan Stojanović Foto: Kurir Televizija

"Mešano mleveno meso koje se koristi za sarmu ne bi trebalo da se prži ili dinsta pre kuvanja", objasnio je kuvar tokom gostovanja u jednoj emisiji.

Tradicionalna receptura nalaže korišćenje sirovog mesa jer ono, tokom višesatnog krčkanja na tihoj vatri, polako otpušta svoje sokove i sjedinjuje se sa aromama kiselog kupusa i dimljenih dodataka. Iako savremene domaćice često dinstaju meso iz predostrožnosti, stručnjak napominje da to nije greška, ali da takav postupak rezultira drugačijim ukusom i teksturom jela.

Zlatna pravila za savršen ukus

Da bi sarma bila vrhunskog kvaliteta, sočna i mekana, kuvar savetuje pridržavanje ključnih smernica:

Izbor mesa : Najbolje je koristiti mešavinu junećeg i svinjskog mlevenog mesa.

: Najbolje je koristiti mešavinu junećeg i svinjskog mlevenog mesa. Umerenost sa pirinčem: Pirinač treba da bude dodatak, a ne dominantan sastojak.

Pirinač treba da bude dodatak, a ne dominantan sastojak. Strpljenje pri kuvanju: Jelo se obavezno krčka na veoma slaboj temperaturi.

Jelo se obavezno krčka na veoma slaboj temperaturi. Vreme je saveznik: Što se duže sarma lagano kuva, to postaje ukusnija.

Da li se mešano mleveno meso za sarmu prži pre motanja Foto: Shutterstock

Najčešći propusti koje treba izbeći

Ukoliko želite da vaša sarma bude besprekorna, obratite pažnju na ove detalje:

1. Problem sa slanim ili tvrdim kupusom

Ako primetite da je kupus previše kiseo ili slan, listove obavezno isperite hladnom vodom. Kod tvrdih glavica preporučuje se kratko blanširanje u vreloj vodi, uz obavezno tanjenje zadebljalih žila na listu kako biste lakše formirali sarmice.

2. Pogrešna mera pirinča

Balans je ključan - prevelika količina pirinča će isušiti sarmu, dok će premala dovesti do toga da nadev postane suviše redak i iscuri. Idealna mera omogućava pirinču da upije višak tečnosti, a da pritom meso ostane u prvom planu.

Da li meso za sarmu treba prethodno da se dinsta Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

3. Prejaka vatra

Nikada nemojte žuriti sa kuvanjem. Jaka vatra može dovesti do toga da se sarme raspadnu ili da kupus ostane žilav dok se unutrašnjost prekuva.

Suština prave domaće sarme krije se u kvalitetnim sastojcima i sporom procesu pripreme koji omogućava svim ukusima da se savršeno prožmu. Stari, tradicionalni način bez dinstanja mesa i dalje ostaje neprikosnoven za postizanje onog prepoznatljivog, bogatog ukusa.

Pogledajte video: Recept za sarme