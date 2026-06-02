Slušaj vest

Tridesetpetogodišnja Bet Rili iz Ostina u Teksasu prošla je kroz nezamislivu borbu za zdravlje nakon što su lekari njene prve tegobe pogrešno tumačili kao probleme sa vilicom. Iako su simptomi poput migrena, bolova u predelu uha i čudne boje jezika bili prisutni, niko nije sumnjao na najgore.

"Uvek sam imala osećaj da nešto nije u redu, ali se nisam osećala bolesno", objasnila je Bet, koja je tada bila na vrhuncu karijere kao koktel majstor.

Pogledajte fotografije Bet Rili:

1/6 Vidi galeriju Bet Rili - preživela četvrti stadijum karcinoma jezika Foto: Printscreen/Instagram/isthisriehlelife

Od pogrešne dijagnoze do radikalne operacije

U martu 2024. godine, rezultati biopsije su šokirali medicinski tim - potvrđen je četvrti stadijum karcinoma skvamoznih ćelija jezika. Ova agresivna bolest obično pogađa stariju populaciju sa istorijom pušenja, ali u Betinom slučaju uzrok je ostao nepoznat, bez ikakve povezanosti sa HPV virusom. Da bi preživela, morala je da pristane na odstranjivanje čak 80 odsto jezika. Postoperativni period bio je izuzetno težak, jer je morala ispočetka da savladava osnovne životne funkcije.

"Jezik je toliko ključan za život - hrana, disanje, komunikacija. Morala sam ponovo da naučim kako da koristim svoja usta", istakla je ona.

Povratak bolesti i emotivna prosidba

Nakon iscrpljujućih tretmana zračenjem i hemoterapijom, činilo se da je najgore prošlo, ali se rak vratio već u septembru iste godine. Nova operacija u decembru bila je još drastičnija - podvrgnuta je gotovo potpunoj glosektomiji uz uklanjanje 75 limfnih čvorova, a lekari su sumnjali da će ikada više progovoriti. Ipak, taj mračni period obeležio je i jedan prelepi trenutak. Istog dana kada je saznala za povratak tumora, njen partner Donald odlučio je da je zaprosi.

"Učinio je najgori dan u mom životu jednim od najlepših", prisetila se Bet.

Novi život i misija podrške drugima

Iako je danas zvanično pobedila rak, Bet se i dalje suočava sa fizičkim posledicama poput ukočenosti vilice i bolnih rana. Redovno sarađuje sa logopedima i čeka oralnu protezu koja će joj olakšati komunikaciju. Svoju borbu pretvorila je u misiju, osnovavši grupu "Young Tongues" kako bi pružila ruku onima koji prolaze kroz sličnu sudbinu. Preko društvene mreže TikTok aktivno edukuje ljude o važnosti prepoznavanja ranih simptoma.

"Ljudi koji su prošli kroz istu operaciju kao i ja pronalaze me i zahvaljuju mi što im dajem glas. To je bilo neverovatno iskustvo i podsetnik koliko je važno pokazati ranjivost", zaključila je ova hrabra žena.

Pogledajte video: Ovi gel lakovi su kancerogeni