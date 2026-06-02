Sunčani periodi godine donose nam radost, ali i dosadne komarce čiji ujedi, premda uglavnom bezopasni, uzrokuju iritantno crvenilo i neizdrživ svrab. Ipak, kako prenosi portal Express.co.uk, spas od ove neprijatnosti krije se u triku koji traje svega nekoliko sekundi.Doktorka Triša Pasriča putem društvenih mreža podelila je metodu koja je naučno potvrđena i veoma efikasna.

Zaboravite na češanje

Doktorka Pasriča tvrdi da jedna mala promena u navikama može drastično olakšati periode najezde insekata.

Kako zaustaviti svrab od ujeda komarca Foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

"Ako vas ubode komarac, reći ću vam nešto što će vam doslovno promeniti život. Nemojte da se češete. Umesto toga, uradite ono što ja radim: samo nežno protrljajte mesto s dva prsta."

Ovaj savet zasniva se na istraživanjima stručnjaka sa medicinskog fakulteta Univerziteta Miler u Majamiju, koji su potvrdili da blago glađenje kože može neutralisati potrebu za češanjem u samom začetku.

Kako mozak prima signale

Razlog zbog kojeg osećamo svrab leži u specifičnoj aktivaciji nervnih vlakana. Prilikom ujeda, vlakna u koži se nadražuju neravnomerno, a taj disbalans mozak interpretira kao iritaciju. Nežnim trljanjem regije oko uboda stvara se takozvani protivsignal koji je jači od impulsa svraba. Na taj način, informacija o neprijatnosti uopšte ne stiže do mozga.

Metoda deluje i šire od samog mesta uboda

Interesantno je da doktorka veruje da bi ovaj pristup mogao doneti olakšanje i osobama koje pate od ekcema. Ona objašnjava da nije neophodno dodirivati tačku gde se nalazi sam ubod da bi trik uspeo.

"Ako trljamo na ovaj način, zapravo uklanjamo taj kontrast. A evo i najboljeg dela - ne morate da trljate tačno ono područje gde je ubod. Dovoljno je da trljati bilo gde unutar istog dermatoma", zaključila je doktorka Pasriča.

Primenom ove tehnike sprečava se dodatna iritacija kože i stvaranje ranica koje obično nastaju agresivnim češanjem, dok se osećaj olakšanja javlja gotovo trenutno.

