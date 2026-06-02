Kako zaustaviti svrab od ujeda komarca: Doktorka podelila savet, pomaže i kod ekcema
Sunčani periodi godine donose nam radost, ali i dosadne komarce čiji ujedi, premda uglavnom bezopasni, uzrokuju iritantno crvenilo i neizdrživ svrab. Ipak, kako prenosi portal Express.co.uk, spas od ove neprijatnosti krije se u triku koji traje svega nekoliko sekundi.Doktorka Triša Pasriča putem društvenih mreža podelila je metodu koja je naučno potvrđena i veoma efikasna.
Zaboravite na češanje
Doktorka Pasriča tvrdi da jedna mala promena u navikama može drastično olakšati periode najezde insekata.
"Ako vas ubode komarac, reći ću vam nešto što će vam doslovno promeniti život. Nemojte da se češete. Umesto toga, uradite ono što ja radim: samo nežno protrljajte mesto s dva prsta."
Ovaj savet zasniva se na istraživanjima stručnjaka sa medicinskog fakulteta Univerziteta Miler u Majamiju, koji su potvrdili da blago glađenje kože može neutralisati potrebu za češanjem u samom začetku.
Kako mozak prima signale
Razlog zbog kojeg osećamo svrab leži u specifičnoj aktivaciji nervnih vlakana. Prilikom ujeda, vlakna u koži se nadražuju neravnomerno, a taj disbalans mozak interpretira kao iritaciju. Nežnim trljanjem regije oko uboda stvara se takozvani protivsignal koji je jači od impulsa svraba. Na taj način, informacija o neprijatnosti uopšte ne stiže do mozga.
Metoda deluje i šire od samog mesta uboda
Interesantno je da doktorka veruje da bi ovaj pristup mogao doneti olakšanje i osobama koje pate od ekcema. Ona objašnjava da nije neophodno dodirivati tačku gde se nalazi sam ubod da bi trik uspeo.
"Ako trljamo na ovaj način, zapravo uklanjamo taj kontrast. A evo i najboljeg dela - ne morate da trljate tačno ono područje gde je ubod. Dovoljno je da trljati bilo gde unutar istog dermatoma", zaključila je doktorka Pasriča.
Primenom ove tehnike sprečava se dodatna iritacija kože i stvaranje ranica koje obično nastaju agresivnim češanjem, dok se osećaj olakšanja javlja gotovo trenutno.
