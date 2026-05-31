Iako deluje kao namirnica koja može dugo da traje, luk je veoma osetljiv na vlagu i loše uslove skladištenja. Upravo zato su naše bake imale jednostavne trikove zahvaljujući kojima je ostajao svež mnogo duže - bez frižidera i skupih posuda.

Jedan od najstarijih i najpoznatijih trikova ponovo je postao popularan, a uključuje nešto što gotovo svi imaju kod kuće - obične najlonske čarape.

Zašto najlonske čarape zapravo pomažu?

Ovaj savet godinama se povezuje i sa čuvenom kuvaricom Džulijom Čajld, koja je tvrdila da je upravo to jedan od najboljih načina za čuvanje luka.

Princip je veoma jednostavan.

Mrežasti materijal omogućava vazduhu da slobodno cirkuliše oko svake glavice, što sprečava zadržavanje vlage - glavnog uzroka truljenja.

Istovremeno:

- luk se ne dodiruje međusobno

- manje se znoji

- sporije klija

- ostaje čvrst i suv mnogo duže

Čuvanje luka Foto: Shutterstock

Kako se pravilno koristi ovaj trik? Postupak je veoma jednostavan:

- Stavite jednu glavicu luka u najlonsku čarapu

- Napravite čvor iznad nje

- Dodajte sledeću glavicu i ponovite postupak

- Tako dobijate svojevrsni "lanac" od luka.

- Kada vam zatreba jedna glavica, dovoljno je samo da isečete deo ispod čvora.

Osim što produžava svežinu, ovaj trik štedi i prostor jer luk možete okačiti u ostavi, podrumu ili na nekom suvom mestu.

Najvažnije je gde držite luk

Čak ni najbolji trik neće pomoći ako luk stoji na pogrešnom mestu.

Idealni uslovi su:

- hladno

- tamno

- suvo mesto

- dobra cirkulacija vazduha

Zato su podrumi i ostave najbolja opcija.

Čuvanje luka Foto: Aexander Romanov / Alamy / Profimedia

Najgore što možete uraditi jeste da luk držite:

- na toplom kuhinjskom pultu

- pored šporeta

- u zatvorenim plastičnim kesama

- na direktnom suncu

Jedna greška posebno ubrzava truljenje

Stručnjaci upozoravaju da luk nikako ne bi trebalo držati pored krompira.

Razlog je jednostavan:

- krompir oslobađa vlagu

- luk proizvodi etilen gas

Zbog toga luk brže truli i krompir brže klija.I upravo zato su naše bake ove dve namirnice uvek držale odvojeno.

Čuvanje luka Foto: Profimedia

Zašto ovaj trik ponovo postaje popularan?

U vremenu kada mnogi pokušavaju da smanje bacanje hrane i sačuvaju namirnice što duže, stari kuhinjski trikovi ponovo dobijaju pažnju.

A ovaj metod ima nekoliko velikih prednosti:

- potpuno je besplatan

- jednostavan je

- ne zauzima mnogo prostora

- zaista produžava svežinu luka

Ponekad su upravo najjednostavnija rešenja ona koja najbolje funkcionišu - i koja su generacije pre nas već odavno znale.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

