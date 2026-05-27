Svaki put kada u crkvenom kalendaru osvane crveno slovo, u mnogim domovima ponovo se otvara isto pitanje: da li sme da se uključi veš-mašina, usisa stan, opere sud ili ispegla košulja?

Upravo o ovoj temi govorio je Aleksandar Đurđević, master teolog, čiji je snimak na TikToku izazvao veliku raspravu. On je pokušao da objasni gde je granica između poštovanja praznika i sujeverja, ali i zbog čega se smisao crvenog slova ne može svesti na pitanje da li je neko uključio mašinu za veš.

Foto: Shutterstock

"Poštovanje praznika nije u tome da ništa ne pipnemo”

Đurđević je u videu poručio da praznik ne postoji da bi čovek tog dana sedeo skrštenih ruku, već da bi se zaustavio, otišao na liturgiju, pomolio se, proveo vreme sa porodicom i posvetio se onome što svakodnevica često gurne u drugi plan.

- Mnogi ne rade na crveno slovo iz poštovanja prema svetitelju ili prazniku, a ja postavljam pitanje da li poštovanje iskazujemo odlaskom na liturgiju i molitvu ili time što danas nećemo uraditi neki neodložan posao? U pitanju je čisto sujeverje, a dodao bih i lenjost - rekao je.

Foto: Shutterstock

Zašto su naši stari izbegavali posao na praznik?

Teolog je podsetio da su mnoga pravila nastala u potpuno drugačijem vremenu. Nekada pranje veša nije značilo ubaciti garderobu u mašinu i pritisnuti dugme. Žene su odlazile na reku ili potok, nosile veš, prale ga ručno i za taj posao trošile sate.

Isto je važilo i za rad u polju, pripremu hrane, nošenje vode i druge teške poslove koji su fizički iscrpljivali ljude. Zato je praznik bio i dan odmora, ali pre svega dan kada se odlazilo u crkvu i kada se čovek okretao veri, a ne svakodnevnoj jurnjavi.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Danas, međutim, mnogi kućni poslovi više nisu isti. Veš pere mašina, sudove često pere mašina, a deo obaveza traje nekoliko minuta. Zato se, prema njegovom objašnjenju, ne može sve posmatrati istim očima kao pre sto godina.

– Ako već ne želite da radite na crveno slovo, dođite na liturgiju, pomolite se, pročitajte nešto duhovno… A sudove slobodno operite – našalio se Đurđević.

„Ne perem ja, pere mašina”

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Kao što se i očekivalo, snimak je pokrenuo lavinu komentara. Jedni su poručili da praznike poštuju upravo tako što tog dana ne rade ništa po kući.

„Naravno da ne perem na crveno slovo! Ako verujem u Boga, onda poštujem praznike i tačka”, napisala je jedna korisnica.

Ipak, ubrzo je usledio odgovor koji je mnoge nasmejao:

- Ne perem ja, pere mašina.

Da li je greh raditi ako moraš?

Patrijarh Pavle Foto: Printscreen/YOutube/Agape - Aleksandar Gajšek

U raspravi su se mnogi podsetili i reči patrijarha Pavla, koji je govorio da nije greh raditi kada je potrebno, ali jeste pogrešno ako se nerad koristi kao izgovor da se čovek ne pomoli, ne ode u crkvu i ne posveti prazniku.

