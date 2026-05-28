Slušaj vest

Šakira je u intervjuu za The Times rekla da nema vremena ni prostora za romantiku, odnosno novu vezu, pa naglasila da je njena karijera na vrhuncu.

Kolumbijska pevačica otpevala je sa nigerijskim muzičarem himnu predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu, "Dai Dai", i pohvalila se na Instagramu uspehom numere. Pregledi na Jutjubu su ogromni, a reakcije fanova podeljene, pa neki kažu i da su očekivali mnogo više od ponuđenog.

"Deca su mi prioritet. I karijera. Čudno, zaljubljena sam u svoju karijeru kao nikada u životu. Uživam i u vremenu koje provodim sama sa sobom", naglasila je.

Šakira sa sinovima na premijeri filma Zootopia 2 Foto: Apu GOMES / AFP / Profimedia

Šakira o Pikeu nakon preljube

Podsetimo, pevačica (49) se rastala od 10 godina mlađeg Žerara Pikea, sada već penzionisanog fudbalera, u junu 2022, posle 11 godina veze. Imaju sinove Milana (13) i Sašu (11).

"Uvek ću imati zahvalnost u srcu za oca moje dece i za to što me je pretvorio u majku kakva sam danas", rekla je Šakira.

Prešla je zatim na temu o fudbalu, pa dodala da još nije razgovarala sa svojom decom o tome za koji tim će navijati na Svetskom prvenstvu.

"Želela sam da sačuvam porodicu"

Govoreći o razlazu sa Pikeom, Šakira je naglasila da je najmračniji momenat za nju bio kada je videla da se njihova porodica raspada, a "sanjala je da je zauvek sačuva".

"Suočila sam se sa toliko boli, ali me je to možda na nepredviđen način učinilo mudrijom osobom – ili barem jačom. Kažu da ono što te ne ubije, čini te jačim, i to je istina. Neverovatno je saznati da imamo otpornost na koju se možemo osloniti u određenim trenucima života. Ponekad kroz teškoće i kroz bol otkrivamo koliko jaki možemo biti. Patnja vas ponekad čini boljom osobom, čini da cenite prijatelje i podršku", poručila je.

Šakira i Žerar Pike Foto: AP

Nakon vesti da su Šakira i Pike raskinuli, saznalo se da je čuveni sportista u vezi sa Klarom Čijom Marti, koju je u međuvremenu verio, ali su se zatim rastali. Ta romansa počela je dok je još bio u vezi sa pevačicom, a kako se pisalo, imao je još ljubavnih izleta.

Klara Čija Marti mlađa je od Pikea 12, a od Šakire 22 godine.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Pike javno ponizio Šakiru