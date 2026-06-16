Kako Grci prave posni prebranac? Recept za hit jelo mediteranske kuhinje!
Prebranac je jedno od najpoznatijih posnih jela na Balkanu, a grčka verzija ovog specijaliteta poslednjih godina postala je pravi hit među ljubiteljima mediteranske kuhinje.
Tajna grčkog prebranca krije se u luku i začinima
Za razliku od klasičnog domaćeg prebranca, grčka verzija često sadrži više maslinovog ulja, aromatične začine i nešto intenzivniji ukus paradajza.
Najčešće se koriste:
- beli pasulj
- crni luk
- beli luk
- paradajz ili paradajz sos
- maslinovo ulje
- lovorov list
- paprika i origano
U nekim receptima dodaju se i masline ili ljuta paprika.
Luk mora polako da se dinsta
Domaćice kažu da je najvažnije da se luk dugo i lagano dinsta dok ne postane potpuno mekan i sladak. Upravo on daje prebrancu bogat i pun ukus.
Kada se sjedine pasulj, luk i začini, sve se prebacuje u zemljanu ili keramičku posudu i peče dok odozgo ne dobije zlatnu koricu.
Najlepši je kada malo odstoji
Kao i većina jela od pasulja, i grčki prebranac mnogima je ukusniji narednog dana, kada svi sastojci lepo „povežu“ ukuse.
Odlično se slaže uz:
- svež hleb
- salatu
- masline
- pečene paprike
Savršeno jelo za post
Zbog jednostavnih sastojaka i bogatog ukusa, prebranac je jedno od najpopularnijih posnih jela tokom posta. Zasit je, pun aroma i veoma praktičan jer može da stoji nekoliko dana.
Mnogi ga smatraju pravim primerom mediteranske kuhinje, jednostavno jelo od nekoliko sastojaka koje osvaja ukusom.
(Kurir.rs/SrbijaDanas)
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