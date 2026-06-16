Slušaj vest

Prebranac je jedno od najpoznatijih posnih jela na Balkanu, a grčka verzija ovog specijaliteta poslednjih godina postala je pravi hit među ljubiteljima mediteranske kuhinje.

Tajna grčkog prebranca krije se u luku i začinima
Za razliku od klasičnog domaćeg prebranca, grčka verzija često sadrži više maslinovog ulja, aromatične začine i nešto intenzivniji ukus paradajza.

Najčešće se koriste:

- beli pasulj
- crni luk
- beli luk
- paradajz ili paradajz sos
- maslinovo ulje
- lovorov list
- paprika i origano

U nekim receptima dodaju se i masline ili ljuta paprika.

prebranac u posudi za pečenje serviran sa pogačom
Prebranac Foto: Shutterstock

Luk mora polako da se dinsta
Domaćice kažu da je najvažnije da se luk dugo i lagano dinsta dok ne postane potpuno mekan i sladak. Upravo on daje prebrancu bogat i pun ukus.

Kada se sjedine pasulj, luk i začini, sve se prebacuje u zemljanu ili keramičku posudu i peče dok odozgo ne dobije zlatnu koricu.

Najlepši je kada malo odstoji
Kao i većina jela od pasulja, i grčki prebranac mnogima je ukusniji narednog dana, kada svi sastojci lepo „povežu“ ukuse.

Odlično se slaže uz:

- svež hleb
- salatu
- masline
- pečene paprike

Savršeno jelo za post
Zbog jednostavnih sastojaka i bogatog ukusa, prebranac je jedno od najpopularnijih posnih jela tokom posta. Zasit je, pun aroma i veoma praktičan jer može da stoji nekoliko dana.

Mnogi ga smatraju pravim primerom mediteranske kuhinje, jednostavno jelo od nekoliko sastojaka koje osvaja ukusom.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

Ne propustiteŽenaEvropa priznala ono što mi već znamo: Srpski pasulj u samom vrhu najukusnijih jela, čak 3 su našla svoje mesto
Kutlača u loncu pasulja sa kobasicom
ŽenaNije stvar samo u dobrom pasulju: Dodajte jedan sastojak u prebranac i gledajte kako postaje kremast kao puter!
prebranac
ŽenaManastirski prebranac na vodi: Zdrav i ukusan obrok za dušu i telo koje se sprema očas posla
prebranac u posudi za pečenje serviran sa pogačom
ŽenaPrebranac bez mesa za kuvare početnike: Jednostavan recept koji uvek uspe
prebranac u posudi za pečenje serviran sa pogačom

 VIDEO: Recept za paprikaš od pasulja: 

00:34
Recept za paprikaš od piletine i belog pasulja  Izvor: instagram/nutritionbyamber