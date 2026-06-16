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Prebranac je jedno od najpoznatijih posnih jela na Balkanu, a grčka verzija ovog specijaliteta poslednjih godina postala je pravi hit među ljubiteljima mediteranske kuhinje.

Tajna grčkog prebranca krije se u luku i začinima

Za razliku od klasičnog domaćeg prebranca, grčka verzija često sadrži više maslinovog ulja, aromatične začine i nešto intenzivniji ukus paradajza.

Najčešće se koriste:

- beli pasulj

- crni luk

- beli luk

- paradajz ili paradajz sos

- maslinovo ulje

- lovorov list

- paprika i origano

U nekim receptima dodaju se i masline ili ljuta paprika.

Prebranac Foto: Shutterstock

Luk mora polako da se dinsta

Domaćice kažu da je najvažnije da se luk dugo i lagano dinsta dok ne postane potpuno mekan i sladak. Upravo on daje prebrancu bogat i pun ukus.

Kada se sjedine pasulj, luk i začini, sve se prebacuje u zemljanu ili keramičku posudu i peče dok odozgo ne dobije zlatnu koricu.

Najlepši je kada malo odstoji

Kao i većina jela od pasulja, i grčki prebranac mnogima je ukusniji narednog dana, kada svi sastojci lepo „povežu“ ukuse.

Odlično se slaže uz:

- svež hleb

- salatu

- masline

- pečene paprike

Savršeno jelo za post

Zbog jednostavnih sastojaka i bogatog ukusa, prebranac je jedno od najpopularnijih posnih jela tokom posta. Zasit je, pun aroma i veoma praktičan jer može da stoji nekoliko dana.

Mnogi ga smatraju pravim primerom mediteranske kuhinje, jednostavno jelo od nekoliko sastojaka koje osvaja ukusom.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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