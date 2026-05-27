Manekenka i zvezda društvenih mreža, Tajla Medison, otkrila je kako se njena trogodišnja veza sa nezaposlenim partnerom završila potpunim slomom srca, ali i novčanika. Nakon što je na njega potrošila skoro 900.000 evra, kupila mu skupoceni automobil i finansirala luksuzna putovanja širom sveta, saznala je da ju jeprevario sa čak dvadeset sedam drugih žena. Njena priča nije samo prikaz lične izdaje, već i ozbiljno upozorenje o finansijskim i emocionalnim zamkama u vezama gde moć i novac nisu uravnoteženi.

Ideja koja je prerasla u finansijsku eksploataciju

Sve je počelo na predlog njenog tadašnjeg dečka. Tajla, koja je u to vreme imala 24 godine dok je on imao 31, odlučila je da iskoristi svoju popularnost na društvenim mrežama kako bi izgradila karijeru. On ju je, kako kaže, u potpunosti ohrabrivao.

"Izgradnja karijere na društvenim mrežama zapravo je bila njegova ideja. Podsticao me je da objavljujem sadržaj i komuniciram sa pratiocima. Kako je moja popularnost rasla, a sa njom i zarada, on se sve više uključivao u posao kako bismo zaradili još više", ispričala je Tajla.

Njen partner, koji je tada bio nezaposlen, preuzeo je ulogu menadžera iz senke, dok je ona bila javno lice čitavog posla. Ubrzo je njihov dogovor postao izvor njene frustracije. Pristala je da mu daje 50 odsto zarade, a procenjuje da je na njega potrošila vrtoglavih 870.000 evra.

Luksuzni pokloni i neverovatna izdaja

"Kupila sam mu automobil od 66.000 evra koji i danas vozi. Išli smo na raskošne odmore svakih nekoliko meseci, devet puta na Bali, u Japan, po Evropi, a ja sam sve plaćala. Čak sam nas odvela u Tursku kako bi on mogao da presadi kosu", otkrila je manekenka.

Iako je dugo sumnjala u neverstvo, razmere prevare su je šokirale - partner ju je varao sa 27 različitih žena. Ovakva izdaja ostavlja duboke emocionalne ožiljke, a terapeuti objašnjavaju da to može izazvati osećaj da je čitava veza bila laž, dovodeći u pitanje sopstvenu vrednost. Tajla se osećala više kao starateljka nego kao partnerka, preuzimajući odgovornost za kuću na tri sprata, sve račune i poslovne obaveze.

"Ja sam zarađivala sav novac, plaćala sve račune, sve je bilo na moje ime. Bila sam mu kao mama", rekla je ona.

Postavljanje granica

Oporavak od ovakvog iskustva zahteva rad na sebi i redefinisanje očekivanja od budućih veza. Tajla je naučila bolnu lekciju o postavljanju finansijskih granica.

"U sledećoj vezi definitivno ću zahtevati minimalno podelu 50/50, ali 70/30 u moju korist bilo bi idealno. Neću više ništa plaćati, završila sam sa kupovanjem stvari drugima. Ne biste trebali da se osećate kao da radite apsolutno sve, mora se pronaći ravnoteža", odlučna je ona.

Ističe da partner koji manje zarađuje treba to da nadoknadi na druge načine, poput planiranja zajedničkog vremena, što njen bivši nikada nije činio.

"Moj bivši nije ni jednom rezervisao ili organizovao nešto za nas. U potpunosti sam nas ja nosila do te mere da sada, ako mi muškarac ponudi da skuva večeru, ne znam kako da reagujem", kaže Tajla.

Njena ispovest služi kao snažan podsetnik da ljubav i poverenje ne bi smeli da imaju cenu, a da je samopoštovanje valuta koju nikada ne treba olako davati drugima.

