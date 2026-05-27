Turske prženice poslednjih godina postale su pravi hit na društvenim mrežama jer se pripremaju brzo, od jednostavnih sastojaka koje svi već imamo kod kuće, a ukus im je savršena kombinacija hrskavog i mekanog. Turci ih najčešće služe uz sir, masline i nezaobilazni crni čaj, ali jednako su ukusne i kao brz branč ili večera.

Ako vam je ponestalo ideja za doručak, ovo je recept koji morate probati.

Sastojci:

4 kriške starijeg hleba

2 jaja

3 kašike mleka

prstohvat soli

malo bibera

ulje ili puter za prženje

Prženice

Priprema:

U dubljoj činiji umutite jaja, mleko, so i biber. Hleb kratko umočite u smesu sa obe strane, vodeći računa da ne upije previše tečnosti.

Na zagrejanom tiganju otopite malo putera ili sipajte ulje, pa pržite kriške hleba po dva do tri minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu.

Poslužite odmah, dok su još tople, uz sir, jogurt ili sveže povrće.

Mali trik za još bolji ukus

Ako želite autentičan turski šmek, u smesu dodajte malo sitno seckanog peršuna i prstohvat tucane paprike.

