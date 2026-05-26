Ringle mogu da izgledaju savršeno čisto - ali samo dok ih ne koristimo svakodnevno. Kapljice ulja, prosuta voda i masnoća vrlo brzo ostavljaju tragove, pa površina gubi sjaj i deluje zapušteno. Osim estetskog problema, naslage prljavštine mogu da utiču i na efikasnost uređaja, a u ekstremnim slučajevima predstavljaju i rizik od pregrevanja.

Zato je važno da ploče za kuvanje čistite pažljivo i sredstvima koja ih neće oštetiti. Grube žice, abrazivne sunđere i jaka hemijska sredstva trebalo bi izbegavati, jer lako mogu da izgrebu površinu.

Prvi korak je jednostavan: topla voda i nekoliko kapi deterdženta za sudove. Ova kombinacija uspešno razgrađuje masnoću, a dovoljno je nežna da ne ošteti ploču. Nakon što ostavite rastvor da deluje minut-dva, površinu prebrišite mekanom krpom kružnim pokretima.

Kada su u pitanju zagorele fleke, najbolje rešenje su specijalna sredstva namenjena za staklokeramičke ili indukcione ploče, kao i posebni strugači koji uklanjaju tvrdokorne ostatke bez grebanja.

Prebrisati površinu dečjim uljem

Ipak, trik koji je poslednjih meseci postao hit na društvenim mrežama dolazi tek na kraju čišćenja. Kada se ploča potpuno osuši, dovoljno je da na meku krpu nanesete nekoliko kapi dečjeg ulja i lagano prebrišete površinu.

Rezultat je instant sjaj - ploča izgleda uglačano, gotovo kao nova, a dodatni bonus je što se znatno manje vide otisci prstiju i tragovi korišćenja.

Stručnjaci ističu da dečje ulje pravi tanak zaštitni sloj koji olakšava i naredno čišćenje, jer sprečava da se masnoća odmah zalepi za površinu. Ipak, važno je da ne preterate sa količinom, kako ploča ne bi ostala klizava.

Posebno dobre rezultate ovaj trik daje na površinama od nerđajućeg čelika, koje nakon nekoliko poteza dobijaju efekat visokog sjaja.

Ako imate indukcionu ploču, dovoljno je redovno čišćenje blagim sredstvom za kuhinjske površine, dok će nekoliko kapi dečjeg ulja biti završni detalj koji pravi veliku razliku.

(Kurir.rs/Žena)