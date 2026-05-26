Emi Siger (38) mesecima je osećala utrnulost i trnce na levoj strani lica i gubila je sluh na jednom uhu. Iako je u januaru 2024. posetila lekara opšte prakse, rečeno joj je da nije doživela moždani udar niti paralizu lica, te da se javi ako se simptomi nastave. Tek je magnetna rezonanca zakazana za mart, zbog potpuno nepovezanog problema sa bolovima u leđima, otkrila pravi uzrok njenih tegoba.

Šefica prodaje proizvoda za kosu i lepotu iz Londona, bila je šokirana kada su joj u bolnici Kingston saopštili da je snimak pokazao „nešto“ na njenom mozgu. Prisećajući se tog zastrašujućeg iskustva, ispričala je kako se osećala.

„Kad su mi rekli da imam tumor na mozgu, mislila sam da ću umreti. Tumor mi se jednostavno prišunjao. Živela sam normalnim životom, ne shvatajući da imam taj ogroman tumor u glavi jer nije uticao na mene na očigledan i dramatičan način“, rekla je Emi.

„Kad se sada osvrnem, imala sam oštećen sluh na jednom uhu i zbog toga je trebalo da odem lekaru. Ali, pošto to nije uticalo na moj svakodnevni život i nije mi stvaralo veće probleme, jednostavno sam nastavila dalje. Ispostavilo se da su to zapravo bili simptomi nečeg veoma zastrašujućeg“, dodala je.

Nakon pregleda kod lekara opšte prakse, Emi je upućena na neurološku procenu, do koje nikada nije došlo.

„Medicinska sestra me je pozvala nedelju dana kasnije i rekla da su neurolozi odbili moju uputnicu i savetovali mi kognitivno-bihevioralnu terapiju“, objasnila je.

„Kako su mogli da me odbiju, a da me nisu ni videli ni procenili? Tražila sam drugo mišljenje kod drugog lekara, ali do tog pregleda nikada nije došlo jer je pre stigao termin za magnetnu rezonancu zbog mojih leđa.“

Upravo je taj pregled doveo do dijagnoze akustičnog neuroma, retkog i nekancerogenog tumora koji raste na glavnom živcu koji povezuje unutrašnje uho sa mozgom. Takvi tumori obično rastu sporo tokom više godina i ne šire se na druge delove tela, ali mogu da izazovu probleme poput gubitka sluha i nestabilnosti. Najčešće pogađaju odrasle osobe u dobi od 30 do 60 godina i obično nemaju očigledan uzrok.

U maju je Emi podvrgnuta operaciji u bolnici Sent Džordž radi uklanjanja tumora. Njenu potresnu priču objavio je Sand (The Sun).

„Operacija je prošla jako dobro, iako sam zbog nje izgubila sluh na desnom uhu, na šta su me lekari i upozorili“, rekla je. „Mislila sam da će polovina mog sveta utihnuti, ali snalazim se. Koristim posebna pomagala za osobe sa jednostranom gluvoćom koja mi zaista pomažu. Budući da je tumor bio pričvršćen za moj facijalni živac, hirurzi su ostavili mali deo kako bi izbegli nepopravljivu štetu na živcu, zbog koje bih ostala paralizovana na jednoj strani lica.“

Danas Emi svakih šest meseci odlazi na kontrolne preglede, a poslednji nalaz u martu bio je uredan. Sada prikuplja novac za organizaciju Brejn Tjumer Riserč (Brain Tumour Research) učestvujući u izazovu u kojem će tokom maja prepešačiti 200 kilometara.