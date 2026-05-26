Ališa Mačado je imala samo 19 godina kada je osvojila krunu Miss Universe. Tokom godine svoje vladavine, usled stresa, opuštanja od rigoroznih dijeta i tableta za mršavljenje, ugojila se oko 5-6 kilograma. Tadašnji vlasnik takmičenja, Donald Tramp, odlučio je da od toga napravi medijski cirkus.

Tramp je doveo oko 80 novinara i snimatelja u jednu teretanu u Njujorku da uživo gledaju i snimaju Ališu kako preskače vijaču i vežba.

Ališa Mačado Foto: Rich Fury / Getty images / Profimedia

Ališa je kasnije otkrila da ju je Tramp iza kamera zvao "Mis Pigi" i "Mis Hauskiping" (spremačica, aludirajući na njeno latinoameričko poreklo). Priznala je da joj je to javno poniženje potpuno uništilo psihu i gurnulo je u petogodišnju borbu sa anoreksijom i bulimijom.

Ovaj skandal je postao centralna tema američkih predsedničkih izbora 2016. godine. Hilari Klinton je tokom debate pred milionima gledalaca javno prozvala Trampa zbog načina na koji je tretirao Ališu Mačado. Ališa je u međuvremenu dobila američko državljanstvo i aktivno je učestvovala u kampanji protiv Trampa.

Ališa Mačado Foto: MISS USA PAGEANT-HO / AFP / Profimedia

Saučesništvo u pokušaju ubistva i pretnje sudiji (1998)

Svega dve godine nakon što je predala krunu, Ališa se našla u centru ozbiljne policijske istrage u rodnoj Venecueli. Njen tadašnji dečko, Huan Rodrigez Regeti, optužen je da je ispred jedne crkve u Karakasu pucao u glavu svom zeta (i zamalo ga ubio) tokom porodične svađe.

Porodica žrtve je javno optužila Ališu da je vozila automobil kojim je njen dečko pobegao sa mesta zločina. Iako je optužena za saučesništvo, sudija Maksimilijano Fuenmajor ju je na kraju oslobodio zbog nedostatka dokaza. Međutim, skandal je eksplodirao kada je isti taj sudija na nacionalnoj televiziji izjavio da mu je Ališa Mačado lično pretila da će mu uništiti karijeru i ubiti ga ako osudi njenog dečka. Ališa je sve to demantovala, tvrdeći da je sudiju zvala samo da mu se "zahvali na profesionalnosti".

Seks uživo u rijalitiju i raskid veridbe (2005)

U Španiji je 2005. godine učestvovala u rijaliti programu La Granja (Farma sa poznatima). U tom trenutku, Ališa je bila verena za slavnu zvezdu bejzbola, Bobija Abreua.

Pred kamerama i pod noćnim kamerama (infracrvenim svetlom), Ališa je imala intimne odnose sa drugim učesnikom, voditeljem Fernandom Akasom. Snimak je obišao ceo svet, a njen verenik je, videvši to na televiziji, momentalno otkazao venčanje i prekinuo svaku vezu sa njom.

Ališa Mačado Foto: Juan BARRETO / AFP / Profimedia

Veza sa ozloglašenim narko-bosom

Godine 2008. Ališa je rodila ćerku Dinorah. Godinama je krila identitet oca, a 2010. godine meksički mediji i svedoci iz tužilaštva lansirali su vest da je otac deteta zapravo Herardo Alvarez Vazkez, poznat pod nadimkom "El Indio", jedan od najbrutalnijih šefova meksičkog narko-kartela Beltran-Liva.

Svedoci su tvrdili da su na krštenju deteta prisustvovali najmoćniji ljudi meksičkog podzemlja. Ključni svedok koji je svedočio o njenoj vezi sa kartelom je kasnije ubijen, a Ališa je oštro demantovala ove navode, tvrdeći da je otac njenog deteta ugledni meksički biznismen Rafael Ernandez Linares.

Skandal iz 2025. godine

Da skandali oko nje ne prestaju, pokazalo se i krajem 2025. godine tokom izbora za Miss Universe. Tokom jednog video uključenja uživo na društvenim mrežama, Ališa je dala niz oštrih i rasističkih komentara na račun tajlandskog organizatora takmičenja, Navata Itsaragrisila. Nazvala ga je „odvratnim Kinezom“ i ismevala azijatske crte lica, što je izazvalo ogroman bes javnosti i osudu širom sveta, zbog čega se ponovo našla na stubu srama.