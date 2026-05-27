Pročitajte mesečni horoskop za jun 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Ako ste rođeni u znaku Blizanaca, Lava, Strelca ili Raka, pred vama je verovatno najsrećniji mesec u 2026. godini. Ipak, zvezde imaju važnu napomenu za vas.

OVAN

Novac

Mesečni horoskop za jun 2026. kaže da ćete do 28. u mesecu biti pravi genije za multitaskinh! Stići ćete i da zablistate na radnom sastanku i da zgrabite savršeni modni komad na onlajn sniženju, ali i da se prijavite na tri edukacije odjednom. Mlad Mesec 15. juna u Blizancima otvoriće vam gomilu prilika za kratke, ali isplative dogovore i poslove. Ipak, s dolaskom Marsa u isti znak krajem meseca postoji rizik da nakupite gomilu simpatičnih, ali potpuno beskorisnih gedžeta. Pazite se, inače će vaš novi pametni toster voditi filozofske razgovore s pametnim kuvalom o tome kako im je dosadno jer ne rade ništa.

Ljubav

Vaša vatrena priroda početkom juna biće pomalo zbunjena. Venera u Raku do 13. u mesecu teraće vas da maštate ne o podvizima, već o večeri s osobom koja vam se dopada. Ako ste u potrazi, ne čudite se ako vas, umesto uobičajenog "tipa", iznenada privuče osoba koja je potpuno suprotna. Posle 13. juna, kada Venera uđe u vatrenog Lava, vaša unutrašnja kraljica drame vraća se na tron! Spremite se za upadljiva dejtovanja, velike gestove i možda čak serenadu pod prozorom. Ako ste već u vezi, prva polovina meseca je idealna da vaš stan pretvorite u pravo, udobno gnezdo. A u drugoj polovini se nimalo ne ustručavajte da od partnera tražite karte za prvi red na koncertu.

Zdravlje

Vaša unutrašnja baterija u junu puni se energijom komunikacije i novih ideja, zahvaljujući Suncu u Blizancima. Kada se 28. juna u isti sektor uključi i vaš vladar Mars, postoji rizik od mentalnog preopterećenja. Fizički ćete biti puni snage, ali nervni sistem može da zatraži predah. Ako osetite da ćete uskoro proključati, usmerite tu energiju u kratke, ali intenzivne treninge.

BIK

Novac

Za vas se jun 2026. deli na pre i posle 13. u mesecu. U periodu dok vaša vladarka Venera boravi u Raku, kupovaćete najudobnije posteljine, mirisne sveće i posuđe za savršen doručak u krevetu. Ipak, čim Venera uđe u Lava, vaša unutrašnja imperatorka zatražiće pauzu. Čuvajte novčanik jer u opticaj dolaze efektne haljine, zlatan nakit i najskuplji ruž. Mlad Mesec 15. juna može da donese iznenadnu ideju za dodatnu zaradu, tako da ćete za onaj par cipela sigurno umeti da zaradite.

Ljubav

Vaša vladajuća Venera do 13. juna gostuje u toplom, porodičnom Raku, što znači da se sve vaše želje svode na formulu "ukusno, lepo, pouzdano". Slobodnim Bikovima savetuje se da obrate pažnju na svoje okruženje. Možda onaj simpatični kolega koji vam stalno donosi kafu, to ne radi samo iz pristojnosti. Zvezde šapuću o romansi koja počinje dugim razgovorima i zajedničkim gledanjem serija. Za one koji su već našli svoju polovinu, prva polovina meseca je odana hedonizmu. Kuvajte zajedno, pravite spa veče kod kuće i uživajte jedno u drugom. Mlad Mesec u Blizancima 15. juna može da donese neočekivanu vest ili ideju koja će prodrmati vašu rutinu. A Pun Mesec u Jarcu krajem meseca nateraće vas da razmislite o ozbiljnim temama. Ne plašite se da pravite planove za budućnost, vaš temelj ljubavi dovoljno je čvrst za bilo koji "neboder".

Zdravlje

Venera u udobnom Raku do 13. juna budi u vama želju da brinete o sebi kroz komfor i ukusnu hranu. Glavna opasnost je da pomešate brigu o sebi s ugađanjem slabostima i odjednom shvatite da su vam omiljene farmerke postale sumnjivo tesne. Umesto večernje torte, probajte meditaciju s aromatičnim uljima ili šetnju bosi po travi na selu ili vikendici. Uzemljenje je vaš glavni velnes alat ovog meseca.

BLIZANCI

Novac

Sunce je u vašem znaku, mlad Mesec 15. juna takođe, a krajem meseca vam u goste stiže i Mars. To znači da će novac dolaziti lako, ali i odlaziti brzinom svetlosti na žurke, poklone, nove kombinacije i izlaske. Vi ste centar pažnje i sada je gotovo "krivično delo" štedeti na izgledu. Ipak, od 29. juna vaš vladar Merkur kreće retrogradno. Sve važne kupovine, posebno tehnike, obavite strogo pre ovog datuma! Finansijski savet zvezda je da napravite listu svega što želite za rođendan i striktno se držite nje. Tako ćete dobiti sve što želite, a nećete ostati s praznim novčanikom početkom jula.

Ljubav

Jun 2026. je vaš mesec i tu nema rasprave. Najpre Sunce, a zatim i Mars od 28. juna u vašem znaku pretvaraju vas u hodajuće magnete za pažnju! Mlad Mesec 15. juna u Blizancima je vaš lični novi početak u ljubavi. Zamislite najhrabrijeg, najpametnijeg i najzabavnijeg partnera. Univerzum već prima narudžbine! Izbor će biti takav da će vam svi zavideti. Ako ste u vezi, iskoristite ovu energiju da u odnos vratite flert i lakoću. Organizujte spontano putovanje, upišite kurs tanga ili jednostavno provedite celu noć pričajući o svemu i svačemu, kao na samom početku. Jedino upozorenje je to što od 29. juna vaš vladajući Merkur postaje retrogradan. Zato sve važne razgovore i planove za odmor dogovorite pre tog datuma, inače rizikujete da se izgubite u haosu.

Zdravlje

Možete da pomerate planine, ali rizikujete da se potpuno iscrpite do kraja meseca. Mlad Mesec je idealan trenutak za potpuni reset. Priredite sebi dan digitalnog detoksa - bez društvenih mreža, vesti i poslovnih poruka. A kada vaš vladar Merkur 29. juna krene retrogradno, budite posebno pažljivi na signale tela, kako ne biste propustili važan alarm.

RAK

Novac

Mesečni horoskop za jun 2026. za vas počinje vrlo toplo i emotivno. S Merkurom i Venerom do 13. juna u vašem znaku, trošićete pametno i uglavnom na ono što vam donosi emocionalni komfor, poput večere s bliskim ljudima, lepe dekoracije za dom ili seanse kod psihologa. Nakon 21. juna Sunce prelazi u vaš znak i otpočinje vaš lični novi ciklus. To je savršen period za ulaganje u sebe! Pun Mesec 29. juna u Jarcu može da osvetli finansijska pitanja u partnerstvu. Možda će biti potrebno da s voljenom osobom porazgovarate o tome ko plaća odmor ili kako raspoređujete zajedničke troškove.

Ljubav

Prva polovina meseca je vaše vreme da zablistate! S Venerom i Merkurom u vašem znaku do 13. juna zračite šarmom i toplinom, pa će se potencijalni partneri skupljati oko vas kao pčele na med. Vi ste sada ona osoba s kojom ne žele samo da izađu, već da ostanu zauvek. Ako ste slobodni, izađite iz svoje sigurne "ljušture" i dozvolite svetu da vas vidi. Onima u vezi, zvezde poklanjaju mesec duboke emotivne povezanosti. Razgovarajte o osećanjima, delite tajne, upoznajte roditelj, ako već niste. Od 21. juna i Sunce prelazi u vaš znak i daje vam dodatno samopouzdanje. A pun Mesec 29. juna u suprotnom znaku Jarca može da iznese na površinu pitanje ravnoteže u vezi. Ne zaboravite da ste vas dvoje kapetani istog broda. Niste jedini za kormilom.

Zdravlje

Najpre Venera i Merkur, a od 21. juna i Sunce borave u vašem znaku, čineći vas izuzetno osetljivima. Vaše fizičko stanje direktno zavisi od emocija. Svaka svađa ili tužan film mogu da se odraze na stomak ili izazovu glavobolju. Vaša supermoć sada je ishrana. Slušajte svoje telo jer ono tačno zna da li mu trenutno treba zelena salata ili tanjir supe.

LAV

Novac

Od 13. juna Venera, a od 30. juna i darežljivi Jupiter ulaze u vaš znak. Jun 2026. vas priprema za trijumfalan izlazak na scenu! Biće vam potrebna sredstva da zablistate, poput nove frizure, luksuzne kozmetike, garderobe u kojoj se svi okreću za vama. Ne iznenađujte se ako poželite da kupite pola zlatarske radnje. Zvezde vam daju zeleno svetlo za razuman hedonizam! Troškovi za kreativnost, hobi i ličnu radost vratiće vam se višestruko i to u vidu divljenja okoline i odličnog raspoloženja.

Ljubav

Na početku meseca može vam se učiniti da su reflektori na vama malo prigušeni. Ne brinite, Univerzum vam samo sređuje scenu za veliki ulazak. Do 13. juna posvetite se sebi, a od 13. juna, kada Venera uđe u vaš znak, a posebno posle 30. juna, kada joj se pridruži planeta velikog blagostanja Jupiter - neka se svi spreme! Slobodni Lavovi mogu da očekuju nalet komplimenata, poklona i osoba koji se takmiče za pažnju. U vezama počinje drugi medeni mesec. Partner će se iznenada prisetiti kakvo mu je blago zapalo i biće spreman da vas "nosi na rukama". Samo ne zaboravite povremeno da "siđete na zemlju" i proverite kako je njemu.

Zdravlje

Prva polovina meseca može da vam deluje pomalo uspavano i melanholično. Ne pokušavajte da se razbudite petom šoljom kafe, bolje se naspavajte. Od 13. juna, kad Venera uđe u vaš znak, energija će prštati, poželećete da blistate i u teretani i na plesnom podijumu. A kad se 30. juna Veneri pridruži i Jupiter, možete da se osetite gotovo svemoćno.

DEVICA

Novac

Vaša unutrašnja "štreberska energija" u junu 2026. će praviti budžetske tabele i tražiti promo kodove. I biće u pravu. Mlad Mesec 15. juna u Blizancima može da donese nove poslovne ponude koje utiču na vaš prihod. Idealno je vreme da kupite nešto što jača vaš profesionalni imidž, bilo da je to strogo odelo ili kvalitetna torba za laptop. Ipak, budite oprezni jer od 29. juna vaš vladar Merkur kreće retrogradno. Proveravajte račune, pažljivo čitajte ugovore i ne kupujte onlajn ono što ne možete lako da vratite.

Ljubav

Vaš analitički um će u junu raditi punom parom, pokušavajući da izračuna sve scenarije na ljubavnom planu. Zvezde savetuju da se malo opustite. Društvena energija Blizanaca u prvoj polovini meseca može da vas spoji s nekim zanimljivim u krugu prijatelja ili na poslovnom događaju. Ne odbijajte pozive, čak i ako biste najradije ostali kod kuće s knjigom. Devicama u vezi predstoji vreme intelektualnog zbližavanja. Pričajte o novim idejama, raspravljajte o filmovima, rešavajte ukrštene reči zajedno. Pravi vatromet emocija obećava pun Mesec 29. juna u znaku Jarca, koji pada tačno u vaš sektor romantike i zadovoljstva. Može da donese ljubavno priznanje ili odluku o novom, ozbiljnijem koraku u vezi.

Zdravlje

Rizikujete da se toliko udubite u rokove i obaveze, da počnete da ručate ne ustajući od računara. Rezultat? Napet vrat i ramena. Pun Mesec u zemljanom Jarcu 29. juna podsetiće vas da odmor nije luksuz već potreba. U svoj planer upišite masažu ili odlazak u spa s istom ozbiljnošću s kojom upisujete poslovne sastanke. Vaše telo je vaš glavni kapital.

VAGA

Novac

Mesečni horoskop za jun 2026. donosi troškove. Dok je Venera u Raku do 13. juna, fokus će biti na karijeri. Moguće je da ćete morati da uložite u poslovnu večeru ili garderobu. Nakon toga, s prelaskom Venere u Lava, uvući ćete se u vrtlog žurki, susreta s prijateljima i kulturnih događaja. Pun Mesec u Jarcu 29. juna može da pokrene temu veće porodične kupovine ili troškova za renoviranje. Biće neophodno da nađete svoj prepoznatljivi balans između "Hoću" i "Moram".

Ljubav

U junu ćete se razapinjati između želje za mirnim, kućnim večerima (hvala Veneri u Raku do 13. juna) i žudnje za društvenim životom (Sunce u Blizancima). Slobodnim Vagama zvezde poručuju - ne preskačite kućne žurke i okupljanja kod prijatelja. Upravo u neformalnoj atmosferi možete da sretnete nekoga ko će umeti da ceni ne samo vaš izgled, već i vaš oštar um. U drugoj polovini meseca, s prelaskom Venere u znak Lava, poželećete glamurozan gest. Ako ste već u vezi, pun Mesec u Jarcu 29. juna može da iznese na površinu pitanja doma i porodice. Možda je došao trenutak za ozbiljan razgovor o zajedničkoj budućnosti ili bar o tome ko će iznositi đubre. Harmonija u paru nije odsustvo problema, već sposobnost da ih zajedno rešavate s osmehom.

Zdravlje

Intelektualna energija Blizanaca budi vaš um i poziva na nova znanja i putovanja. Možda ćete poželeti da se upišete na tri kursa odjednom, da naučite novi jezik i isplanirate odmor. Sjajno za širenje vidika, ali može biti naporno za nervni sistem. Da biste zadržali ravnotežu, tražite harmoniju kroz pokret. Joga, pilates, istezanje ili čak spontani ples pred ogledalom uz omiljenu muziku pomoći će da uskladite telo i um.

ŠKORPIJA

Novac

Jun 2026. će vas naterati da zaronite u finansijske dubine. S ulaskom Marsa u Blizance 28. juna u prvi plan dolaze pitanja zajedničkog novca, kredita, poreza ili nasledstva. Moguće je da ćete voditi ne baš lake, ali veoma važne finansijske razgovore i pregovore. Pun Mesec 29. juna u Jarcu pomoći će da stavite tačku na mnoge dileme i zaključite povoljan dogovor. Kupovine ovog meseca verovatno će biti krupne i planske, a ne impulsivne, na primer, prvi ulog u nešto zaista veliko.

Ljubav

Venera, u vama srodnom vodenom znaku Raka, do 13. juna čini vas posebno privlačnima za one koji traže duboka i iskrena osećanja. Ako ste u potrazi, postoji dobra šansa da pravu osobu sretnete na putovanju ili na nekom kursu, seminaru, obuci. Ta veza ne mora biti burna i dramatična već nežna, ali potpuno obuzimajuća. U postojećim vezama dolazi period retke duševne bliskosti, ne propustite ga. Druga polovina meseca, s Venerom u Lavu, može da donese malo drame. Vaš odnos bi mogao da dospe u centar pažnje, pa ćete morati da birate da li uživate u reflektorima ili ljubomorno čuvate svoju privatnost. Mars, koji 28. juna ulazi u Blizance, pojačaće vašu intuiciju gotovo do nivoa čitanja misli. Slušajte svoj unutrašnji glas, sada je to najbolji savetnik u ljubavnim pitanjima.

Zdravlje

Duboke vode Raka u prvoj polovini juna snažno rezonuju s vašom prirodom i pojačavaju intuiciju. Bićete izuzetno senzitivni, osećaćete ne samo svoje stanje već i raspoloženje drugih ljudi. To lako može dovesti do emocionalnog zamora. Najbolji potez ovog meseca su vodene aktivnosti u bilo kom obliku.

STRELAC

Novac

Partnerstva su vaša glavna tema u junu 2026. Mlad Mesec 15. juna u Blizancima može da donese poznanstvo s važnim poslovnim saradnikom ili novi nivo u postojećem odnosu, koji povlači zajedničke troškove. Možda ćete odlučiti da zajedno krenete na putovanje iz snova. Zvezde to iskreno podržavaju, jer 30. juna vaš vladar Jupiter ulazi u vatrenog Lava, otvarajući sezonu avantura i upečatljivih doživljaja. Ulaganja u putovanja i obrazovanje sada su najpametniji finansijski potez.

Ljubav

Pripremite se, jun 2026. cilja pravo u vaše srce. Mlad Mesec 15. juna dešava se u Blizancima, vašem sektoru partnerstva, što je astrološki džekpot! Za slobodne Strelčeve to može da znači pojavu vrlo važne osobe. Za one u vezi, ovo je prilika da osvežite odnos, podignete ga na novi nivo ili se napokon odlučite na "onaj" korak. Druga polovina meseca, kada Venera i Jupiter zapale nebo u prijateljskom Lavu, samo dodaje još više vatre i optimizma. Zajednička putovanja, veliki planovi, mnogo smeha i strasti. To je vaš scenario! Samo ne zaboravite da u trci pogledate osobu koja trči pored vas. Ponekad je najveća avantura jednostavno biti zajedno.

Zdravlje

Vaše fizičko i emotivno stanje u junu biće snažno povezano s ljudima oko vas. Mlad Mesec u Blizancima 15. juna može vam doneti novog trenera, nutricionistu ili prijatelja s kojim ćete početi da trčite ujutru ili vežbate zajedno. Korišćenje energije druge osobe kao motivacije je odlična ideja! Ipak, ne zaboravite ni na sopstveni ritam. Kada Jupiter 30. juna uđe u vatrenog Lava, osetićete snažan nalet lične moći. Dozvolite sebi da makar jedan trening nedeljno odradite sami, slušajući samo sopstveno disanje i otkucaje srca.

JARAC

Novac

Za vas je jun 2026. vreme ubiranja plodova. Prvu polovinu meseca radićete vredno i istrajno kao i uvek, a pun Mesec u vašem znaku 29. juna donosi kulminaciju. To može biti bonus, završetak važnog projekta ili priznanje za vaš rad. Konačno ćete moći da odahnete i priuštite sebi ono za šta ste dugo štedeli. Ipak, ne ostavljajte veliku šoping-terapiju za sam kraj meseca, kako ne biste upali pod uticaj retrogradnog Merkura i završili s kupovinom koja ima manu ili vam zapravo ne treba.

Ljubav

Univerzum vam ovog meseca praktično stavlja na sto temu ljubavi i odnosa, ali uz zahtev da donesete nekoliko bitnih odluka. Venera u Raku, vašem polju partnerstva, do 13. juna čini vas mekšima i otvorenijima za emocije. Ako ste slobodni, baš tada možete da upoznate stabilnu, brižnu osobu koja se savršeno uklapa u vaše životne planove. Ako već imate nekog pored sebe, iskoristite taj period da dodatno učvrstite emotivnu vezu. A sada ono ključno! Pun Mesec 29. juna dešava se upravo u vašem znaku! To je momenat istine, vrhunac vaših ličnih želja i potreba u vezi. Jasno ćete shvatiti šta želite, a sa čim više ne možete da pravite kompromise. Ne plašite se te jasnoće. Vi gradite sopstvenu životnu imperiju i pored vas treba da stoji neko ko je zaista dostojan da vlada zajedno sa vama.

Zdravlje

Jun 2026. će vas naterati da se ozbiljno pozabavite svakodnevnim navikama i zdravljem. Blizanačka energija aktivira vaše polje rada i rutine, što znači da je sada idealan trenutak da uvedete novi, koristan ritual poput šetnje posle posla ili pravilo "bez ekrana sat vremena pre spavanja". Kulminacija stiže s punim Mesecom 29. juna u vašem znaku, kada će telo jasno i glasno reći šta mu je potrebno. Ne ignorišite bol u leđima, zglobovima ili hroničan umor.

VODOLIJA

Novac

Kreativnost, flert i zabava - to je vaš moto za jun 2026. Mlad Mesec 15. juna u prijateljskim Blizancima doneće pregršt ideja za slobodno vreme i inspirisati vas na troškove povezane s hobijem. Nova kamera, set za slikanje, trendi patike za ples, sve je u skladu sa zvezdama. S prelaskom Jupitera u znak Lava 30. juna fokus se premešta na partnerstva. Spremite se za razmenu velikodušnih poklona, i s vaše i s druge strane. Novac će najčešće dolaziti kroz kreativne projekte i dobro pogođenu saradnju.

Ljubav

Uživaćete punim plućima! Sunce, mlad Mesec i Mars u prijateljskom znaku Blizanaca aktiviraju vaš sektor flerta, ljubavnih avantura i zabave. Slobodnim Vodolijama mnogi mogu da pozavide. Uživajte u trenutku i ne žurite da bilo kome dodelite etiketu "budući suprug/supruga". Onima u vezama, jun 2026. nudi priliku da se podsetite da ste, pored partnera, i najbolji prijatelji. Šalite se, igrajte, flertujte jedno s drugim kao da ste se tek upoznali. S prelaskom Venere u znak Lava u drugoj polovini meseca, fokus će se pomeriti još više na voljenu osobu. Biće potrebno da malo razmislite šta partner želi. Ponekad je najrevolucionarniji gest koji Vodolija može da napravi, da jednostavno skuva kafu dragoj osobi pre nego što je pita šta planira tog dana.

Zdravlje

Planete u Blizancima pune energijom vaše polje zadovoljstava, hobija i romanse. Najbolji lek za svaki vid neraspoloženja sada je igra. Pretvorite trening u zabavnu igru, a zdravu ishranu u kulinarski eksperiment. Što više uživanja i kreativnosti unesete u svoju zdravu rutinu, to ćete se bolje osećati i fizički i mentalno.

RIBE

Novac

Mesečni horoskop za jun 2026. kaže da će vas posebno privlačiti rodni kraj i sve što ima veze s domom i porodicom. Mlad Mesec 15. juna u Blizancima aktivira vaše polje doma i porodičnog života. Poželećete da osvežite enterijer, kupite novi komad nameštaja ili organizujete veliku porodičnu proslavu. Troškovi u vezi sa stvaranjem ugođaja biće i najprijatniji i najispravniji. Prelazak Jupitera u znak Lava krajem meseca obećava poboljšanje radnih uslova, pa čak i povećanje prihoda. Konačno ćete moći da priuštite onaj dizajnerski luster ili lampu o kojoj odavno maštate.

Ljubav

Jun 2026. za vas počinje kao prava bajka. Venera u vodenom znaku Raka do 13. juna je energija u kojoj se vi osećate kao kod kuće. Romantika će bukvalno "visiti u vazduhu". Ako ste slobodni, budite spremni da upoznate srodnu dušu u sasvim neočekivanom okruženju. Možda će to biti upravo onaj pogled preko cele prostorije o kojem pišu u romanima. Za one koji su već pronašli ljubav, sledi period idile i dubokog međusobnog razumevanja. Uživajte, zaslužili ste. Ipak, blizanačka energija može da unosi dozu svakodnevne gužve, primoravajući vas da rešavate praktična pitanja onda kada biste najradije "plutali po oblacima". Retrogradni Merkur krajem meseca može dodatno da zamrsi konce i stvori emotivnu zbrku. Nemojte da pokušavate da nagađate šta partner misli ili oseća, pitajte direktno.

Zdravlje

Venera u Raku do 13. juna puni vas željom da stvarate. Odlično vreme za sve aktivnosti koje hrane vašu dušu. Ipak, nemirna energija Blizanaca, koja kod vas aktivira polje doma i porodice, može da vas zatrpa gomilom malih, ali napornih kućnih obaveza. Zbog tog unutrašnjeg rascepa između maštanja i praktičnih zadataka, moguće je da ćete se povremeno osećati izgubljeno. Vaš glavni izvor mira je vaš dom.

