Lažna kapri sladoled - torta koja sladi i hladi: Kremasta poslastica koja se pravi brzo, a jede još brže
Mekana podloga, nežan fil i hrskava čokoladna glazura, kako to magično zvuči!
Kapritorta je svakog leta tako popularna s razlogom, a ova osvežavajuća i kremasta poslastica može da se napravi mnogo jednostavnije nego što mislite!
Dovoljni su pristupačni sastojci koje skoro uvek imate kod kuće, a njom dominiraju ukusi keksa i jagoda, koje pružaju laganu i osvežavajuću notu, dok čokoladni finiš čini da svaki zalogaj bude prava mala uživancija...
Sastojci:
Za koru
250 g keksa
50 g kakao praha
50 ml mleka
100 g maslaca
Za fil
150 g šećera
150 g gustina
1,2 l mleka
200 g jagoda
Za glazuru
150 g čokolade
50 ml mleka
20 ml ulja
Priprema
1. Keks najpre usitnite što sitnije, a manji deo izlomite, zatim mu dodajte kakao, mleko i rastopljeni puter. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu, pa je rasporedite po dnu kalupa i lagano pritisnite kašikom ili čašom.
2. Stavite podlogu u frižider kako bi se stegla, najmanje dvadesetak minuta.
3. Za fil u šerpi sjedinite mleko, šećer i gustin, pa kuvajte na umerenoj temperaturi uz neprestano mešanje dok krem ne postane gust i gladak. Ostavite ga da se prohladi, a potom umešajte jagode.
4. Pripremljeni fil rasporedite preko ohlađene kore i vratite kolač u frižider na još oko 30 minuta kako bi se lepo stegao.
5. Na kraju istopite čokoladu zajedno s mlekom i malo ulja, pa prelijte preko ohlađenog fila.
6. Kada se glazura stegne, kolač je spreman za serviranje!
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Recept za čokoladni parfe sa keksom