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Mekana podloga, nežan fil i hrskava čokoladna glazura, kako to magično zvuči!

Kapritorta je svakog leta tako popularna s razlogom, a ova osvežavajuća i kremasta poslastica može da se napravi mnogo jednostavnije nego što mislite!

Dovoljni su pristupačni sastojci koje skoro uvek imate kod kuće, a njom dominiraju ukusi keksa i jagoda, koje pružaju laganu i osvežavajuću notu, dok čokoladni finiš čini da svaki zalogaj bude prava mala uživancija...

Sastojci:

Za koru

250 g keksa

50 g kakao praha

50 ml mleka

100 g maslaca

Za fil

150 g šećera

150 g gustina

1,2 l mleka

200 g jagoda

Kapri torta Foto: Printscreen/Youtube/Cookrate - Cakes

Za glazuru

150 g čokolade

50 ml mleka

20 ml ulja

Priprema

1. Keks najpre usitnite što sitnije, a manji deo izlomite, zatim mu dodajte kakao, mleko i rastopljeni puter. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu, pa je rasporedite po dnu kalupa i lagano pritisnite kašikom ili čašom.

2. Stavite podlogu u frižider kako bi se stegla, najmanje dvadesetak minuta.

3. Za fil u šerpi sjedinite mleko, šećer i gustin, pa kuvajte na umerenoj temperaturi uz neprestano mešanje dok krem ne postane gust i gladak. Ostavite ga da se prohladi, a potom umešajte jagode.

4. Pripremljeni fil rasporedite preko ohlađene kore i vratite kolač u frižider na još oko 30 minuta kako bi se lepo stegao.

5. Na kraju istopite čokoladu zajedno s mlekom i malo ulja, pa prelijte preko ohlađenog fila.

6. Kada se glazura stegne, kolač je spreman za serviranje!

VIDEO: Recept za čokoladni parfe sa keksom