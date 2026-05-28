Slušaj vest

Skup puder neće popraviti loše nanošenje, dok i jeftin puder može izgledati kao druga koža ako se zna pravilan potez koji profesionalci nikada ne preskaču.

Nije magija, nije filter i nije proizvod koji košta stotine evra. Potrebno je samo nekoliko minuta strpljenja i fokus na tri zone koje većina ljudi često zanemaruje.

Foto: Shuterstock

Najveći problem nije sam puder, već sve ono što se radi pre njegovog nanošenja. Koža koja nije adekvatno pripremljena pretvara svaki proizvod u efekat maske, bez obzira da li je kupljen u drogeriji ili u skupljoj parfimeriji.

Priprema kože odlučuje sve, a ne sam puder. Puder se ponaša upravo onako kako je koža ispod njega pripremljena. Bez čiste kože, hidratacije i odgovarajuće baze, ostatak rutine gubi smisao.

Suva koža upija puder u fine linije oko usta i očiju, dok masna koža bez matirajuće podloge počinje da sija i klizi već nakon sat vremena, često još dok ste na putu do posla.

Ako se promene jave pre četrdesete godine, smatraju se prevremenim Foto: Shutterstock

Evo gde najčešće dolazi do greške. Krema se nanese, a zatim se puder odmah stavlja preko nje, pa se sve pretvori u lepljiv sloj bez prave podloge.

Sačekajte tri do pet minuta da se krema u potpunosti upije, pa tek onda nanesite puder. Taj mali razmak u vremenu obezbeđuje ravnomernu i dugotrajnu bazu koja ostaje postojana tokom celog dana.

Kako pronaći nijansu koja se prirodno stapa sa kožom

Testiranje pudera na unutrašnjoj strani šake je vrlo česta greška. Koža na šaci se razlikuje od kože lica po tonu, teksturi i debljini, pa rezultat često zavara. Ono što deluje kao idealna nijansa na ruci, na licu može izgledati znatno tamnije ili neprirodno.

Najpreciznije mesto za testiranje je linija vilice. Prava nijansa je ona koja se potpuno stopi sa kožom i ne ostavlja vidljivu granicu između lica i vrata.

Uvek je najbolje proveriti nijansu na dnevnom svetlu, pored prozora. Veštačko osvetljenje u parfimerijama često je toplije i žućkasto, pa može dovesti do pogrešnog izbora.

Foto: Profimedia

Manja količina pudera daje prirodniji izgled

Jedna od najčešćih grešaka nije pogrešna nijansa, već prevelika količina proizvoda. Što je sloj deblji, lice deluje teže i manje prirodno.

Nanošenje počinje od centra lica, čela, nosa, brade i obraza, a zatim se proizvod lagano razmazuje ka spoljnim delovima. Ako je potrebno jače prekrivanje, bolje je dodati malu količinu samo na određene tačke.

Dva tanka sloja uvek izgledaju prirodnije od jednog debelog, što je pravilo koje koriste profesionalni šminkeri, bez obzira da li je reč o tečnom puderu ili puderu u kamenu.

Profesionalni šminkeri otkrili trikove za nošenje pudera Foto: Profimedia

Alati koji daju najprirodniji efekat

Vlažan sunđer je jedan od najčešće korišćenih trikova među šminkerima. Važno je da bude dobro natopljen i isceđen, tako da ostane samo blago vlažan. Na taj način ne upija proizvod, već ga utiskuje u kožu i daje efekat prirodnog tena.

Četkica obezbeđuje jače prekrivanje uz kružne pokrete, dok su prsti brzo rešenje kada je potrebno ubrzano nanošenje, jer toplota ruku pomaže boljem stapanju pudera sa kožom.

Tri zone koje najčešće otkrivaju šminku

Čak i kada su obrazi i čelo savršeno urađeni, tri zone mogu otkriti da je puder vidljiv. To su linija vilice, područje iza ušiju i granica uz liniju kose. Ako se tu vidi prelaz između pudera i prirodnog tena, efekat neće izgledati ujednačeno.

Dok god postoji vidljiva granica, posao nije u potpunosti završen.

Detalji koji prave razliku

Foto: Profimedia

- Nanošenje tapkanjem, umesto trljanja, pomaže da proizvod ostane na koži.

- Fiksiranje transparentnim puderom najbolje je raditi samo na T-zoni.

- Delove kože koji su već ujednačeni nije potrebno dodatno prekrivati.

- Bolji rezultat se postiže sa više tankih slojeva nego sa jednim debelim.

Dobro nanet puder ne primećuje se na licu. On ne stvara efekat maske i ne stoji odvojeno od kože, već samo ujednačava ten i daje utisak prirodnog izgleda.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Tečni puder koji menja nijansu prema boji kože