Ovako su ih pravile naše bake: Tajna savršeno sočnih punjenih paprika i gustog sosa
Punjene paprike su jedno od onih jela koje odmah vraća osećaj domaće kuhinje i mirisa koji se širi celom kućom dok se lagano krčkaju na šporetu. Jednostavni sastojci pretvaraju se u bogat i zasitan obrok, a tajna dobrog ukusa krije se u pravilno začinjenom filu i sosu koji se polako zgušnjava tokom kuvanja.
Ovo je klasičan recept koji se prenosi generacijama i uvek ostaje omiljen na porodičnom stolu.
Sastojci za punjene paprike:
10 srednjih paprika
500 g mešanog mlevenog mesa
50 g pirinča
1 veća glavica crnog luka
2 čena belog luka
so i biber po ukusu
aleva paprika
kašičica suvog biljnog začina
ulje
za sos:
1 kašika brašna
1 kašika aleve paprike
500 ml domaćeg soka od paradajza
Priprema punjenih paprika:
Crni luk sitno iseckajte i kratko propržite dok ne postane staklast. Dodajte meso, koje ćete lagano rastresti varjačom, zatim pirinač i začine. Smesa treba da ostane sočna - ne prepržena, ne suva. Upravo ta sočnost kasnije pravi razliku.
Paprike ounite do tri četvrtine, jer pirinač tokom kuvanja nabubri. Ređajte uspravno u šerpu, jedna uz drugu.
Laganu zapršku od brašna i aleve paprike razredite paradajzom i vodom, pa prelijte preko paprika. Tečnost treba da ih gotovo u potpunosti prekrije. Kuvajte na tihoj temperaturi, najmanje sat vremena, bez mešanja, samo povremeno protresite šerpu.
Kako kuvanje odmiče, sos postaje gušći, a paprike mekše, dok se ukusi spajaju u ono prepoznatljivo domaće jelo koje se pamti.
Punjene paprike su spremne za konzumaciju.
