Slušaj vest

Ženama se stalno dešava da ponesu mnogo stvari na letovanje i pola tamo ne obuku. Ovaj način pakovanja će omogućiti da imate dovoljno odeće, a posebno je praktičan ako želite da letite „low cost“ avio kompanijama, koje naplaćuju debelo dodatni prtljag.

Primenite metod 5-4-3-2-1

Neki stručnjaci tvrde da je ova količina odeće dovoljna za putovanje od čak tri nedelje! Ipak, to je možda tačno ako imate u smeštaju omogućeno pranje odeće. Ali svakako će vam biti dovoljno za 10 dana odmora.

Važno je da, kada pakujete kofer, uzmete odeću ovim redosledom:

5 majica

4 para pantalona ili suknji (ili 2 + 2)

3 haljine i 3 para obuće

2 kupaća kostima i 2 tašne

1 jakna, 1 šešir ili 1 sunčane naočare i 1 sat

Pakovanje Foto: Shutterstock

Druga verzija ovog načina pakovanja

Postoji i verzija metoda 5-4-3-2-1 koja uključuje:

5 gornjih delova odeće

4 donja dela

3 dodatka

2 para cipela (praktičan par i lep par)

1 kupaći kostim.

Naravno, ovaj način pakovanja je podložan promenama u zavisnosti od toga šta volite da nosite, ali poenta je da tako rasporedite sve odevne predmete. Pakovanje za put varira od osobe do osobe, ali ova metoda vam može biti vodič kako da se organizujete. Stvari urolajte pre stavljanja u torbu, jer će vam tako više stati, a i neće se izgužvati

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kako na praktičan način da spakujete decu za more: