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Mnoge žene imaju utisak da parfem nestane sa kože već posle sat vremena, pa tokom dana neprestano dodaju nove slojeve mirisa.

Jedna od najvećih grešaka jeste stavljanje omiljenog mirisa na potpuno suvu kožu. Miris se mnogo bolje zadržava kada je telo hidrirano, zbog čega stručnjaci toplo preporučuju da se pre nanošenja uvek stavi neutralna krema ili losion bez ikakvog dodatnog mirisa. Suva koža mnogo brže upija mirisne note, pa samim tim vaš omiljeni parfem daleko brže ishlapi.

Još jedna navika koja može nepovratno uništiti postojanost jeste grubo trljanje zglobova nakon prskanja. Mnogi potpuno automatski protrljaju ruke, ali na taj način dolazi do znatno bržeg razbijanja mirisnih nota, a to se posebno odnosi na one najfinije i najskuplje komponente mirisa.

Važno je da koža bude hidrirana Foto: Shutterstock

Toplotne tačke

Stručnjaci za negu savetuju i da se prilikom prskanja ne ograničavate isključivo na vrat i zglobove. Mnogo bolje i dugotrajnije rezultate daju takozvane toplotne tačke na telu, poput prostora neposredno iza ušiju, unutrašnje strane laktova ili čak zadnjeg dela vrata. Sama toplota vašeg tela na ovim mestima će postepeno oslobađati miris tokom čitavog dana.

Veliku i primetnu razliku pravi i sam način čuvanja bočica. Mnoge dame svoje luksuzne note obično drže u kupatilu, gde svakodnevna toplota i velika vlaga vrlo lako mogu promeniti osetljivi sastav mirisa i smanjiti njegovu postojanost.

Parfemi ubedljivo najduže zadržavaju svoj puni kvalitet isključivo kada se čuvaju na tamnom i nešto hladnijem mestu.

Određeni materijali zadržavaju miris duže Foto: Profimedia

Trikovi sa odećom i prava koncentracija

Zanimljivo je i to da određeni materijali mnogo duže zadržavaju prijatan miris od same kože. Zbog toga se uvek preporučuje da parfem blago naprskate na kosu, omiljeni šal ili odeću, ali budite veoma pažljivi kako vam slučajno ne bi ostale fleke na tkanini.

Na trajanje parfema i te kako utiče i sama izvorna koncentracija mirisa. Lagane letnje maglice i popularne toaletne vode sasvim prirodno kraće traju od snažnih parfemskih voda, s obzirom na to da one u sebi imaju mnogo veću koncentraciju mirisnih ulja.

Na kraju, stručnjaci jasno ističu da onaj pravi, luksuzan utisak zapravo ne pravi ogromna količina naprskanog parfema, već isključivo način na koji se on zadržava i razvija tokom dana. Upravo ove sitne, svakodnevne navike često odlučuju o tome da li će miris nestati već posle sat vremena ili ćete apsolutno blistati satima.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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