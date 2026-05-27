U toplijim mesecima su nam stopala daleko izloženija nego inače, pa ne čudi što leti primećujemo suvu kožu, grube pete i zadebljanja koja teško uklanjaju.

Iako većina misli da je dovoljno samo povremeno namazati kremu, stručnjaci upozoravaju da određene navike mogu dodatno da pogoršaju stanje kože na stopalima.

1. Preterano uklanjate zadebljalu kožu

Iako deluje kao najočiglednije rešenje protiv suvih peta, jedna od najčešćih grešaka je zapravo preterano turpijanje.

Mnogi pokušavaju da uklone zadebljalu kožu agresivnim trljanjem turpijom ili kamenom za stopala, ali tako, zapravo, nastaje još veći problem. Kad se skine previše kože, organizam reaguje stvaranjem novog sloja, pa ispucale pete ubrzo budu još grublje i tvrđe.

2. Prečesto hodate bosi

Veliki problem predstavlja i hodanje bez obuće, naročito po pločicama, betonu ili pesku, jer takve površine dodatno isušuju kožu i podstiču stvaranje pukotina. Ako se stopala ne hidriraju redovno, rizik je još veći!

3. Tuširanje u vreloj vodi

Često čujemo da bi, kako bismo se lakše osvežili, trebalo da se tuširamo toplijom vodom kako bi mozak poslao telu informaciju da treba da se rashladi. U tome ima istine, ali nije dobra ideja ako vam je koža na stopalima sklona brzim zadebljanjima i isušivanju.

Naime, predugo tuširanje i ili uživanje u vreloj kupki uklanja prirodna ulja s kože, zbog čega je ona suvlja i sklona perutanju, pa dermatolozi savetuju da se koristi mlaka voda. Naravno, hidratacija odmah nakon kupanja se podrazumeva, a jedan trik čini da ona bude još efikasnija!

4. Nosite pogrešnu obuću

Otvorene sandale i papuče tokom leta jesu praktične, ali povećavaju trenje i dodatno opterećuju pete. Zbog toga se zadebljala koža mnogo brže stvara, pa ako vam nije pretoplo zamenite letnju obuću patikama ili trendi baletankama kad god ste u prilici.

5. Neredovno negujete stopala

Kad je u pitanju nega stopala, uglavnom smo joj posvećeniji tek kada problem postane vidljiv, iako je najvažnija preventiva.

Recimo, kvalitetna krema s ureom, koja ne mora da bude ni skupa, može da se koristi svake večeri posle tuširanja, a dovoljno je 10% uree da budete sigurni da koža dobija dovoljno nege.

