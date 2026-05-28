Domaće kiflice sa sirom i šunkom: Mekane kao duša i garantovano uspevaju svima!
Miris toplih domaćih kiflica koji se širi kuhinjom mnogima je omiljena uspomena iz detinjstva. Upravo takve su ove mekane, vazdušaste kiflice punjene sirom, šunkom i kačkavaljem – savršene za doručak, večeru, užinu ili posluženje kada vam dolaze gosti. Ono što ih izdvaja jeste neverovatno kremasta tekstura i bogat domaći ukus, bez aditiva i konzervanasa.
Testo je mekano kao duša, lako za pripremu i ovaj recept uspeva čak i onima koji nemaju mnogo iskustva sa dizanim testom. Kombinacija jogurta i kvasca daje kiflicama posebnu punoću i mekoću, pa ostaju sveže i narednog dana. A kada se spoje rastopljeni sir, šunka i kačkavalj – dobijate zalogaje kojima je teško odoleti.
Sastojci:
Za testo:
1 kockica kvasca
200 ml mleka
400 ml jogurta
1 kašika šećera
2 kašičice soli
200 ml ulja
1 kg brašna (tip 400)
1 kesica praška za pecivo
2 žumanceta
1 jaje + malo mleka za premazivanje
margarin ili maslac
susam
Za fil:
sir po želji
šunka po izboru (pileća prsa ili druga)
kačkavalj
malo rendane mocarele
Priprema:
Zagrejte mleko da bude mlako, pa dodajte šećer i kvasac. Pospite sa malo brašna i ostavite nekoliko minuta da kvasac nadođe.
U većoj posudi pomešajte 800-900 g brašna, prašak za pecivo i so. Dodajte nadošli kvasac, zatim jogurt i ulje, pa sve sjedinite. Nakon toga dodajte žumanca i ostatak brašna, pa umesite glatko testo koje se ne lepi za ruke. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.
Testo podelite na dva dela, premažite tanko uljem i ostavite da naraste dok se ne udvostruči.
Kada testo naraste, razvucite jednu po jednu jufku i isecite na trouglove. Svaki deo napunite sirom, šunkom, kačkavaljem i mocarelom, pa uvijte u kiflice.
Ređajte kiflice u pleh obložen papirom za pečenje. Umutite jaje sa malo mleka i premažite kiflice. Pospite susamom, a na svaku stavite mali komadić margarina ili maslaca.
Uključite rernu na 200°C. Kada se zagreje, pecite kiflice 15–20 minuta, dok lepo ne porumene.
Pečene kiflice prekrijte čistom krpom i ostavite nekoliko minuta da omekšaju. Najlepše su dok su tople, a ako vam ostanu, čuvajte ih u kesi kako bi ostale mekane i sutradan.
(Kurir.rs/Zalogaj.mr)
