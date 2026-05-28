Miris toplih domaćih kiflica koji se širi kuhinjom mnogima je omiljena uspomena iz detinjstva. Upravo takve su ove mekane, vazdušaste kiflice punjene sirom, šunkom i kačkavaljem – savršene za doručak, večeru, užinu ili posluženje kada vam dolaze gosti. Ono što ih izdvaja jeste neverovatno kremasta tekstura i bogat domaći ukus, bez aditiva i konzervanasa.

Testo je mekano kao duša, lako za pripremu i ovaj recept uspeva čak i onima koji nemaju mnogo iskustva sa dizanim testom. Kombinacija jogurta i kvasca daje kiflicama posebnu punoću i mekoću, pa ostaju sveže i narednog dana. A kada se spoje rastopljeni sir, šunka i kačkavalj – dobijate zalogaje kojima je teško odoleti.

Sastojci:

Za testo:

1 kockica kvasca

200 ml mleka

400 ml jogurta

1 kašika šećera

2 kašičice soli

200 ml ulja

1 kg brašna (tip 400)

1 kesica praška za pecivo

2 žumanceta

1 jaje + malo mleka za premazivanje

margarin ili maslac

susam

Za fil:

sir po želji

šunka po izboru (pileća prsa ili druga)

kačkavalj

malo rendane mocarele

Priprema:

Zagrejte mleko da bude mlako, pa dodajte šećer i kvasac. Pospite sa malo brašna i ostavite nekoliko minuta da kvasac nadođe.

U većoj posudi pomešajte 800-900 g brašna, prašak za pecivo i so. Dodajte nadošli kvasac, zatim jogurt i ulje, pa sve sjedinite. Nakon toga dodajte žumanca i ostatak brašna, pa umesite glatko testo koje se ne lepi za ruke. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.

Testo podelite na dva dela, premažite tanko uljem i ostavite da naraste dok se ne udvostruči.

Kada testo naraste, razvucite jednu po jednu jufku i isecite na trouglove. Svaki deo napunite sirom, šunkom, kačkavaljem i mocarelom, pa uvijte u kiflice.

Ređajte kiflice u pleh obložen papirom za pečenje. Umutite jaje sa malo mleka i premažite kiflice. Pospite susamom, a na svaku stavite mali komadić margarina ili maslaca.

Uključite rernu na 200°C. Kada se zagreje, pecite kiflice 15–20 minuta, dok lepo ne porumene.

Pečene kiflice prekrijte čistom krpom i ostavite nekoliko minuta da omekšaju. Najlepše su dok su tople, a ako vam ostanu, čuvajte ih u kesi kako bi ostale mekane i sutradan.

