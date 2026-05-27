Noći tokom ovog toplotnog talasa obaraju rekorde kao najtoplije ikada zabeležene u maju, prilično je primamljivo skinuti sve sa sebe pre spavanja. Ali prema rečima stručnjaka za spavanje, to nije najbolji izbor ako želite hladan i udoban san.

Ispostavilo se da odlazak u krevet bez pidžame može stvoriti još topliju mikroklimu u vašem krevetu i zapravo vas učiniti znojavijim i lepljivijim kada legnete da spavate.

Nesanica tokom toplotnog talasa Foto: Shutterstock

Dr Sofi Bostok, stručnjak za spavanje sa sajta thesleepscientist.com, rekla je za magazin Women’s Health:

„Videla sam mnogo saveta o spavanju bez odeće. Ali to nije naročito korisno jer zapravo možete primetiti da ako se znoj skuplja na telu, a ne odvodi ga površina koja upija vlagu kakvu dobijate od odeće onda vam to ne pomaže da se rashladite.”

Zapravo, lagana i prozračna pidžama je prava stvar za koju se treba odlučiti.

„Dakle, nošenje pamučne pidžame, ili bilo čega što odvodi znoj sa tela, može biti bolje nego da budete potpuno goli”, dodala je dr Sofi.

problemi sa spavanjem tokom toplotnog talasa Foto: Shutterstock



Nije samo vrućina ta koja nas može sprečiti da mirno utonemo u san – duži dani i svetlije večeri takođe igraju ulogu. Dr Sofi je objasnila:

„Razlog zašto imamo tolike poteškoće sa spavanjem kada je vruće jeste taj što se oslanjamo na hlađenje telesne temperature kao stimulans za san.

„Svetle večeri takođe podstiču naše telo da ostane budno i sprečavaju nas da se pravilno opustimo pre kreveta.”