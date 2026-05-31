Da li se ulje sipa u hladan ili vruć tiganj

Kulinarski uspeh često zavisi od detalja koji nam naizgled deluju beznačajno, poput samog momenta kada sipamo masnoću u posudu za pripremu. Iako mnogi to čine mehanički, taj mali korak direktno utiče na aromu obroka, čistoću radne površine, ali i na dugovečnost vašeg kuhinjskog pribora. Svaki materijal od kojeg je tiganj izrađen zahteva specifičan tretman kako bi se izbeglo lepljenje namirnica i štetno pregrevanje.

Posuđe koje ne trpi toplotu bez masnoće

Ukoliko koristite tiganje sa nelepljivim premazom (non-stick), ulje treba sipati dok je dno još hladno. Zagrevanje prazne posude ovog tipa može trajno oštetiti zaštitni sloj i skratiti mu rok upotrebe, dok blagovremeno dodata masnoća omogućava hrani da lakše klizi. Koristan savet za nove tiganje jeste da ih pre prve upotrebe "začinite" sa malo ulja, koje ćete potom obrisati ubrusom, čime se stvara dodatna zaštita.

Slično pravilo važi i za emajlirano liveno gvožđe. Ovakvo posuđe je osetljivo na nagle promene temperature, pa masnoća dodata na samom početku služi kao toplotni štit koji čuva emajl od pucanja. Izuzetno je važno da dno bude potpuno suvo pre kontakta sa uljem, jer preostala vlaga može izazvati mikrooštećenja.

Specifičnosti nerđajućeg čelika

Za razliku od prethodnih tipova, tiganj od nerđajućeg čelika (rostfraj) zahteva prethodno zagrevanje. Tek kada se posuda ugreje, dodaje se ulje. Idealnu temperaturu možete proveriti jednostavnim testom: kapnite malo vode na dno – ako ona odmah ispari uz cvrčanje, vreme je za masnoću. Naravno, pre samog sipanja ulja, obavezno uklonite preostalu vodu kojom ste vršili testiranje.

Kako sprečiti prskanje i sačuvati oblik tiganja

Jedan od najvećih neprijatelja čistog šporeta je prskanje ulja, koje se dešava isključivo u kontaktu sa vlagom. Profesionalni kuvari koriste zanimljiv trik: dno tiganja pre upotrebe prebrišu papirnim ubrusom koji je blago natopljen sirćetom. Zahvaljujući svojim svojstvima, sirće neutrališe vlagu i sprečava prskanje, a pritom ne menja ukus namirnica.

Takođe, ključno je dopustiti posuđu da se prirodno ohladi nakon pripreme jela. Naglo izlaganje vrelog tiganja hladnoj vodi može dovesti do deformacije dna, zbog čega će se u budućnosti ulje neravnomerno raspoređivati i skupljati isključivo uz ivice.

