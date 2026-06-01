Često se dešava da makaze, koje su nam neophodne u svakodnevnim poslovima, iznenada prestanu da funkcionišu kako treba – umesto da precizno seku, one počnu da gužvaju materijal ili cepaju papir. Većina nas u tom trenutku pomisli da je jedino rešenje kupovina novog para ili potraga za majstorom. Ipak, rešenje se krije u vašoj kuhinji, a sve što vam je potrebno jeste običan kristal-šećer. Ova metoda je postala omiljena jer na brz i potpuno besplatan način vraća funkcionalnost tupim sečivima.

Slatka tajna oštrih sečiva

Tajna ovog trika leži u teksturi samog šećera. Sitni, čvrsti kristali deluju kao blago abrazivno sredstvo koje, u kontaktu sa metalom, čisti površinu sečiva i uklanja mikro-naslage koje ih čine tupim. Na taj način, ivice se osvežavaju, a makaze ponovo postaju precizne pri radu sa papirom, kartonom ili ambalažom.

Postupak je krajnje jednostavan: napunite šolju ili činiju šećerom, a zatim makazama "secite" kroz njega nekoliko minuta. Pomeranje sečiva kroz masu kristala omogućava im da se ravnomerno očiste i izoštre.

Rešenje za lepljive i zaprljane makaze

Ovaj recept je naročito delotvoran kada su makaze zaprljane ostacima lepka, trake ili masnoće iz kuhinje, zbog čega sečiva ne naležu pravilno jedno na drugo. Nakon što završite sa "sečenjem" šećera, neophodno je da alat detaljno obrišete krpom kako biste uklonili sve slatke ostatke.

Da bi vaš alat radio besprekorno, preporučuje se i dodatni korak - nanošenje jedne do dve kapi ulja na sam spoj (šraf) makaza. Time ćete osigurati da mehanizam klizi bez otpora, čime se značajno produžava vek trajanja vašeg pribora bez ikakvih troškova.

