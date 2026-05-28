Slušaj vest

Čišćenje kuhinje deluje jednostavno, ali izbor alata, krpa ili sunđer, može značajno uticati na higijenu, efikasnost i količinu bakterija koja ostaje na površinama.

Iako mnogi ostaju verni navikama iz domaćinstva, stručnjaci za čišćenje i dizajn kuhinja ističu da oba rešenja imaju svoje jasne prednosti, ali i ograničenja.

Krpe za sudove

Krpe se najčešće preporučuju za brisanje kuhinjskih površina poput radnih ploča, vrata ormarića i spoljašnjih delova aparata. Razlog je jednostavan, krpa efikasno uklanja masnoću i ostatke, umesto da ih razmazuje po površini.

Stručnjaci ističu da je velika prednost krpa mogućnost pranja na visokim temperaturama, čime se bakterije znatno lakše eliminišu nego kod sunđera. Ključno je da se krpe peru često, idealno nakon jednog ili dva korišćenja, i da se suše raširene, a ne zgužvane.

Čišćenje kuhinje Foto: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

Dodatni savet

Sve češće se primenjuje razdvajanje krpa po bojama - jedna za površine gde se priprema hrana, a druga za ostale delove kuhinje. Time se dodatno smanjuje rizik od prenošenja bakterija.

Sunđeri

Iako se često dovodi u pitanje njihova higijena, sunđeri i dalje imaju važnu ulogu u kuhinji. Njihova tekstura omogućava lakše uklanjanje zagorelih ostataka i tvrdokornih mrlja sa sudova, rerni i šporeta.

Sunđeri su posebno korisni za teško dostupna mesta, poput unutrašnjosti čaša, šolja i uskih posuda. Njihova abrazivna struktura pomaže u uklanjanju naslaga koje krpa ne može da očisti jednako efikasno.

Međutim, najveći nedostatak sunđera je brzo nakupljanje bakterija, pa ih je potrebno redovno menjati, otprilike na svakih sedam do četrnaest dana, u zavisnosti od upotrebe.

Čišćenje šporeta Foto: Shutterstock

Stručnjaci se slažu da ne postoji jedno univerzalno rešenje koje je najbolje za sve situacije. Krpe su bolji izbor za površine i svakodnevno brisanje, dok su sunđeri praktičniji za ribanje i tvrdokorne mrlje.

Upravo kombinacija oba alata, uz pravilnu higijenu i redovno održavanje, daje najbolje rezultate u kuhinji.

VIDEO: Kako očistiti klimu: