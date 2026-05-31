Slušaj vest

Dolazak toplih večeri redovno prati i pojava dosadnih insekata koji, čim otvorimo vrata terase, preplave naš dom. Iako je prva reakcija mnogih kupovina hemijskih preparata i električnih aparata, priroda nudi elegantnije rešenje koje istovremeno ulepšava eksterijer. Tajna se krije u specifičnoj kombinaciji cveća koja stvara nevidljivu, ali efikasnu barijeru protiv komaraca.

Nepobedivi duo za vaš balkon

Glavni saveznik u ovoj borbi je tamjanika, biljka prepoznatljivog i snažnog mirisa. Poslednjih godina ona je postala nezaobilazna na balkonima upravo zbog svoje sposobnosti da odbija komarce bolje od mnogih veštačkih sredstava. Često je nazivaju i Sveta Petka i hilandarski bosiljak, a njena eterična ulja ispuštaju aromu koja je ljudima osvežavajuća, dok je insektima krajnje neprijatna.

Tamjanika u saksiji na terasi kao ukrasna biljka koja odbija komarce Foto: Steffen Hauser / botanikfoto / Alamy / Profimedia

Prava magija nastaje kada se tamjanika posadi uz muškatle, koje su decenijama neprikosnovene kraljice naših terasa. Ove biljke su izuzetno zahvalne za održavanje: vole direktno sunce, podnose visoke temperature i cvetaju sve do pozne jeseni.

Dekorativna i praktična zaštita

Osim što pružaju prirodnu zaštitu, ove dve biljke se savršeno dopunjuju estetski. Belo-zeleni listovi tamjanike koji padaju u slapovima čine idealan kontrast jarkim bojama muškatli. Budući da obe vrste zahtevaju gotovo identične uslove - dosta svetlosti, umereno zalivanje i otpornost na vrelinu – njihovo zajedničko uzgajanje je veoma jednostavno čak i za početnike u baštovanstvu.

Postavljanjem ovih biljaka oko mesta gde sedite, kreirate mirisnu oazu u kojoj možete nesmetano uživati bez straha od ujeda. Umesto da stan ispunjavate teškom hemijom, dovoljno je da iskoristite snagu prirode.

Tamjanika u kombinaciji sa muškatlama uspešno tera komarce Foto: Kurir.rs/T.S.

Prirodno rešenje bez muke

Kombinovanjem ove dve biljke ne dobijate samo raskošan vizuelni efekat, već i funkcionalan prostor za opuštanje tokom letnjih noći. Ovaj trik je postao apsolutni hit jer dokazuje da pametno odabran biljni svet može rešiti velike probleme na najjednostavniji način. Sve što vam treba su saksija, sunce i prava kombinacija cveća za mirno leto bez komaraca.

Pogledajte video: Kako da napravite prirodno sredstvo protiv komaraca