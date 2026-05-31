Ako ste u potrazi za laganim, a zasitnim obrokom koji spaja bogat ukus mesa, svežinu povrća i neodoljivu zapečenu koricu od sira, punjene tikvice su pravi izbor. Ovi sočni "čamci" od tikvica savršeni su za porodični ručak ili laganu večeru, a priprema nije komplikovana. Uz mirisne začine i sir, dobićete jelo koje izgleda primamljivo i još bolje miriše dok se peče u rerni.

Sastojci:

4 srednje tikvice

300 g mlevenog mesa

1 crni luk

1 šargarepa

1 paprika

2 čena belog luka

150 g rendanog kačkavalja ili mocarele

2 kašike paradajz sosa

Maslinovo ulje

So i biber po ukusu

Origano ili italijanska mešavina začina

Svež peršun za serviranje

Priprema:

Tikvice operite, presecite po dužini i pažljivo izdubite sredinu kašikom kako biste dobili oblik čamca. Unutrašnjost tikvica nemojte bacati već je sitno iseckajte jer će dati dodatnu sočnost filu.

U većem tiganju zagrejte malo maslinovog ulja, pa propržite sitno seckani crni luk dok ne postane staklast. Dodajte rendanu šargarepu i papriku isečenu na sitne kockice, pa kratko dinstajte dok povrće ne omekša.

Zatim dodajte mleveno meso i mešajte dok lepo ne porumeni i ne postane rastresito. Ubacite iseckanu sredinu tikvica i sitno seckani beli luk, pa nastavite sa dinstanjem još nekoliko minuta. Kada se sastojci sjedine, umešajte paradajz sos i začinite solju, biberom i origanom.

Pripremljene tikvice poređajte u pleh obložen papirom za pečenje i pažljivo ih napunite toplim filom. Preko svake tikvice obilno pospite rendani sir kako biste dobili zlatnu i hrskavu koricu.

Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 25 do 30 minuta, dok tikvice ne omekšaju, a sir lepo ne porumeni.

Pre serviranja pospite svežim peršunom i poslužite dok je još toplo. Uz ove punjene tikvice odlično se slaže lagana salata ili kiselo mleko.

