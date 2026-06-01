Pet popularnih umaka koji su opasni i pre isteka roka trajanja

Koliko često proveravate rok trajanjanamaza, sosova i umaka koji stoje u vratima vašeg frižidera? Dok čistimo police i bacamo ostatke hrane, bočice sa kečapom, majonezom ili senfom često ostaju zaboravljene mesecima, pa čak i godinama. Iako neki od njih imaju dug vek trajanja, drugi se mogu pretvoriti u pravu pretnju po zdravlje, uzrokujući probavne smetnje i ozbiljne bolesti. Vreme je da napravite reviziju i rešite se dodataka koji su odavno trebali da završe u smeću.

Majonez i kremasti prelivi kao tempirana bomba

Sosovi na bazi jaja, poput majoneza, predstavljaju najveći rizik. Prema smernicama američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), otvoren majonez je bezbedan za upotrebu do dva meseca. Međutim, ako otvorena tegla ostane na sobnoj temperaturi duže od nekoliko sati, najbolje ju je odmah baciti.

Zbog sirovih jaja u sastavu, konzumacija majoneza kojem je istekao rok ili je nepravilno čuvan značajno povećava rizik od zaraze salmonelom. Promena ukusa i mirisa jasan su znak kvarenja. Isto važi i za tartar sos ili ajoli, koji se takođe brzo kvare. Neotvoren majonez ima rok od tri do četiri meseca, a važno je napomenuti da se nikada ne sme zamrzavati, piše People.

Opasnost iz bočice preliva za salatu

Kremasti prelivi za salatu mogu postati leglo bakterija ako se ne koriste redovno. Mnogi sadrže jaja ili sireve, sastojke koji podstiču rast mikroorganizama. Poput majoneza, i ovi prelivi traju do dva meseca nakon otvaranja. Kod uljanih preliva obratite pažnju na gorak ukus, što je znak oksidacije. Naučnik dr Brajan Kvok Le objašnjava da neprijatan miris nastaje jer kvasci proizvode gasove. Takođe, domaći prelivi kvare se znatno brže od kupovnih verzija.

Šta je sa slatkim i kiselim sosovima?

Proizvodi poput kečapa, sosa za roštilj ili koktel sosa sadrže šećerne konzervanse. Neotvoreni mogu stajati i do 12 meseci, ali nakon otvaranja imate oko šest meseci pre nego što se razvije buđ, navodi USDA. Pripazite na promenu boje i pojavu sitnih plesni.

S druge strane, dodaci sa visokim udelom sirćeta, kao što su senf i vorčester sos (Worcestershire), mogu trajati do tri godine zatvoreni, a oko 12 meseci nakon otvaranja u frižideru. Soja sos je takođe dugotrajan - do tri godine neotvoren, a godinu dana nakon otvaranja, uz preporuku da se drži u frižideru radi očuvanja kvaliteta.

Suvi začini: Gubitak arome i skrivena kontaminacija

Za razliku od sosova, suvi začini ne postaju opasni po zdravlje s vremenom, već samo gube esencijalna ulja, boju i aromu. Celi začini, poput bibera u zrnu, traju do četiri godine, mleveni od dve do tri, dok sušeno bilje poput origana zadržava kvalitet do tri godine.

Ipak, postoji skrivena opasnost: unakrsna kontaminacija. Istraživanja pokazuju da su posudice sa začinima među najprljavijim površinama u kuhinji jer ih često diramo neopranim rukama dok pripremamo sirovo meso. Zbog toga je ključno redovno dezinfikovati ambalažu. Redovna provera datuma i higijena ambalaže ključni su da vaša kuhinja ostane bezbedno mesto za pripremu zdravih obroka.

