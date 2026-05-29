Bajram je vreme kada se domovi ispune toplinom, mirisima i zajedništvom, a na trpezi posebno mesto zauzima baklava, kraljica prazničnih kolača. Njena priprema nije samo kulinarski zadatak, već i mali porodični ritual koji se prenosi s generacije na generaciju, uz pažljivo slaganje kora, bogat sloj oraha i prelivanje slatkom agdom koja sve povezuje u savršenu celinu.

U nastavku donosimo proveren, tradicionalni recept za bajramsku baklavu koji čuva duh stare kuhinje i donosi onaj prepoznatljivi, domaći ukus praznika.

Sastojci

Kore ifil:

1 kg gotovih jufki (kora za baklavu)

900 g mlevenih oraha

100 g krupno seckanih oraha (za teksturu)

150 g šećera

250 g masla ili putera

100 ml ulja

Baklava





Agda (šerbet):

1 kg šećera

voda (da prekrije šećer za oko dva prsta)

1 limun

Priprema

U šerpu sipajte šećer i prelijte vodom (da voda bude oko dva prsta iznad šećera). Kuvajte 15 do 25 minuta na jačoj vatri. Dodajte kolutove limuna pred kraj kuvanja. Ohladite potpuno (hladna agda ide preko tople baklave ili obrnuto).

Rastopite puter i pomešajte ga s uljem. U tepsiju stavite dve do tri kore, svaku premažite masnoćom. Na svake dve do tri kore pospite orahe. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sav materijal. Završite sa dve do tri kore na vrhu.

Pre pečenja isecite baklavu na rombove. Pecite na 180 do 200 °C oko 40 do 60 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.

Vruću baklavu prelijte hladnom agdom (ili obrnuto, ali jedno mora biti hladno). Ostavite da upije sirup nekoliko sati, idealno preko noći.

Savet

Baklava je bolja kada odstoji jedan do dva dana. Ne štedite na orasima, oni daju pravi bajramski ukus. Limun u agdi daje balans slatkoći. Kombinacija maslaca i ulja daje hrskavost i miris.

