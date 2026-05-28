Slušaj vest

Postoje jela koja ne traže mnogo sastojaka, ali zato traže dobar trik. Mladi krompir je baš takav. Sam po sebi je ukusan, nežan i zahvalan za pripremu, ali kada se umesto u običnoj vodi skuva u mleku i puteru, dobija potpuno novu dimenziju ukusa.

Zašto se krompir kuva baš u mleku?

Kuvanje mladog krompira u mleku i puteru inspirisano je starom kulinarskom praksom koja se posebno vezuje za američki Srednji zapad, gde se kukuruz često kuva u mlečnoj kupki kako bi bio slađi, sočniji i punijeg ukusa.

Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Isti princip odlično funkcioniše i sa krompirom. Dok se lagano kuva, krompir upija deo mlečne tečnosti, a puter mu daje punoću i bogat miris. Zbog toga unutrašnjost postaje posebno nežna, dok tanka korica mladog krompira ostaje prijatna i ne mora da se ljušti.

Najbolji izbor je sitniji mladi krompir

Za ovakav način pripreme najbolje je koristiti mladi zlatni krompir. On ima tanku koru i prirodno kremastu sredinu, pa se lepo uklapa sa mlekom i puterom. Birajte krompire približno iste veličine, idealno prečnika oko četiri do pet centimetara. Takve je dovoljno samo oprati i preseći napola.

Puter daje bogat ukus, mleko nežnost

Foto: Shutterstock

Za puniji ukus najbolje je koristiti neslani puter, jer tako možete sami da kontrolišete količinu soli. Ako imate pročišćeni puter ili gi, možete koristiti i njega, jer će se tokom kuvanja stvarati manje pene.

Kada je reč o mleku, možete koristiti punomasno mleko, ali i mleko sa manjim procentom mlečne masti.

Sastojci

Za pripremu vam je potrebno:

900 grama mladog zlatnog krompira

1 i po šolja vode

1 šolja mleka

113 grama neslanog putera

1 kašika krupne soli

svež peršun, po želji Kako se priprema mladi krompir u mleku i puteru

Foto: Robin Deimel / Alamy / Profimedia

Krompir dobro operite i presecite napola. Stavite ga u veći lonac, pa dodajte vodu, mleko, puter i so. Zagrevajte na srednje jakoj temperaturi dok tečnost ne počne da vri. Zatim smanjite vatru i ostavite da krompir lagano krčka. Povremeno ga promešajte kako bi se ravnomerno kuvao i kako se tečnost ne bi uhvatila za dno šerpe. Krompir je gotov kada postane toliko mekan da ga nož lako probode. Za to je obično potrebno oko 15 minuta od trenutka kada tečnost počne lagano da krčka. Kada je krompir skuvan, sklonite lonac sa ringle. Ako se na površini pojavila bela pena, možete je ukloniti kašikom. Pre služenja pospite krompir sitno seckanim peršunom. Ne bacajte tečnost u kojoj se kuvao

Ono što ostane u loncu nije višak koji treba prosuti. Naprotiv, ta mlečna tečnost sa puterom puna je ukusa i može se iskoristiti na nekoliko načina.

Foto: Oleksandr Prokopenko / Alamy / Profimedia

Deo možete preliti preko krompira neposredno pre služenja, kako bi bio još sočniji. Ostatak može da posluži kao osnova za kremastu čorbu, sos, rižoto ili pastu. Posebno se dobro slaže sa jelima od kukuruza, povrća i piletine.

Uz šta se najbolje slaže?

Ovako pripremljen mladi krompir može se poslužiti uz pečeno meso, ribu, piletinu, roštilj ili sezonsku salatu.

Video: Kroketi od krompira