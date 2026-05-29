Zapravo, upravo omekšivač često uništi peškire.

Sve više stručnjaka za održavanje veša tvrdi isto, belo sirće i soda bikarbona rade posao mnogo bolje, a koštaju manje od jedne flaše omekšivača.

Zašto peškiri posle nekog vremena postanu grubi

Većina ljudi pravi potpuno iste greške. Pretrpana mašina, tvrda voda, previše omekšivača i sušenje preko radijatora.

Vremenom se na vlaknima frotira stvara tanak sloj ostataka deterdženta i omekšivača koji bukvalno "zalepi" peškir. Zato više ne upija vodu kako treba i počinje da grebe kožu kao šmirgla.

Dodatni problem je pranje na previsokim temperaturama. Mnogi misle da će 90 stepeni "bolje oprati", a zapravo samo ubrzavaju propadanje vlakana.

Trik koji hoteli koriste godinama

Direktor servisa Laundriheap, Dejan Dimitrov, otkrio je da hoteli već godinama koriste veoma jednostavan trik.

U bubanj mašine sipajte oko 250 mililitara belog destilovanog sirćeta zajedno sa standardnom količinom tečnog deterdženta i operite peškire kao i obično.

Sirće uklanja kamenac iz tvrde vode i skida naslage omekšivača koje su se godinama taložile u tkanini.

I ne, peškiri posle neće mirisati na turšiju.

Naprotiv, miris sirćeta potpuno nestane tokom ispiranja, a peškiri ostaju neutralni, mekši i mnogo prijatniji na dodir.

Soda bikarbona pravi najveću razliku

U sledećem pranju dodajte osam kašika sode bikarbone zajedno sa deterdžentom.

Ne mešajte je sa sirćetom u istom ciklusu, jer tada gube efekat.

Soda pomaže da se vlakna opuste, izvlači dubinsku prljavštinu i vraća onaj paperjasti osećaj koji peškiri imaju kada su novi. Posle dva ili tri ovakva pranja razlika se već ozbiljno primećuje.

Greška zbog koje peškiri dobiju miris buđi

Jedna od najgorih navika jeste ostavljanje mokrih peškira u bubnju satima nakon završetka programa.

Tada se razvija onaj težak, vlažan miris koji kasnije gotovo nijedno pranje ne može odmah da izbaci.

Peškire treba izvaditi čim mašina završi i raširiti ih ravno, bez gužvanja preko jedne šipke.

Stručnjaci savetuju i da se peškiri peru odvojeno od garderobe, posebno od čarapa i donjeg veša, jer bakterije veoma lako prelaze na tkaninu kojom kasnije brišemo lice i telo.

Sitnica koja produžava život peškirima

Čak i način slaganja pravi razliku.

Kada ih uredno preklopite u tri dela i složite tako da savijena ivica bude spolja, peškiri manje gube oblik, manje se gužvaju i duže ostaju mekani.

Na kraju, ispada da su dva najobičnija sastojka iz kuhinje često bolja od pola proizvoda koje godinama kupujemo za veš.

