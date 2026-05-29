Slušaj vest

Zapravo, upravo omekšivač često uništi peškire.

Sve više stručnjaka za održavanje veša tvrdi isto, belo sirće i soda bikarbona rade posao mnogo bolje, a koštaju manje od jedne flaše omekšivača.

Zašto peškiri posle nekog vremena postanu grubi

Većina ljudi pravi potpuno iste greške. Pretrpana mašina, tvrda voda, previše omekšivača i sušenje preko radijatora.

Vremenom se na vlaknima frotira stvara tanak sloj ostataka deterdženta i omekšivača koji bukvalno "zalepi" peškir. Zato više ne upija vodu kako treba i počinje da grebe kožu kao šmirgla.

Dodatni problem je pranje na previsokim temperaturama. Mnogi misle da će 90 stepeni "bolje oprati", a zapravo samo ubrzavaju propadanje vlakana.

Trik koji hoteli koriste godinama

Direktor servisa Laundriheap, Dejan Dimitrov, otkrio je da hoteli već godinama koriste veoma jednostavan trik.

Žena u zelenoj majici kratkih rukava mirise složene peškire
Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: Shutterstock

U bubanj mašine sipajte oko 250 mililitara belog destilovanog sirćeta zajedno sa standardnom količinom tečnog deterdženta i operite peškire kao i obično.

Sirće uklanja kamenac iz tvrde vode i skida naslage omekšivača koje su se godinama taložile u tkanini.

I ne, peškiri posle neće mirisati na turšiju.

Naprotiv, miris sirćeta potpuno nestane tokom ispiranja, a peškiri ostaju neutralni, mekši i mnogo prijatniji na dodir.

Soda bikarbona pravi najveću razliku
U sledećem pranju dodajte osam kašika sode bikarbone zajedno sa deterdžentom.

Ne mešajte je sa sirćetom u istom ciklusu, jer tada gube efekat.

Soda pomaže da se vlakna opuste, izvlači dubinsku prljavštinu i vraća onaj paperjasti osećaj koji peškiri imaju kada su novi. Posle dva ili tri ovakva pranja razlika se već ozbiljno primećuje.

stockphotocolorfultowelsonshelvesinbathroom125724764.jpg
Peškiri Foto: Shutterstock

Greška zbog koje peškiri dobiju miris buđi
Jedna od najgorih navika jeste ostavljanje mokrih peškira u bubnju satima nakon završetka programa.

Tada se razvija onaj težak, vlažan miris koji kasnije gotovo nijedno pranje ne može odmah da izbaci.

Peškire treba izvaditi čim mašina završi i raširiti ih ravno, bez gužvanja preko jedne šipke.

Stručnjaci savetuju i da se peškiri peru odvojeno od garderobe, posebno od čarapa i donjeg veša, jer bakterije veoma lako prelaze na tkaninu kojom kasnije brišemo lice i telo.

Sitnica koja produžava život peškirima
Čak i način slaganja pravi razliku.

Kada ih uredno preklopite u tri dela i složite tako da savijena ivica bude spolja, peškiri manje gube oblik, manje se gužvaju i duže ostaju mekani.

Na kraju, ispada da su dva najobičnija sastojka iz kuhinje često bolja od pola proizvoda koje godinama kupujemo za veš.

(Kurir.rs/Ona.rs)

Ne propustiteŽenaDa li peškire treba prati posle svake upotrebe? Odgovor stručnjaka će mnoge iznenaditi
Žena u zelenoj majici kratkih rukava mirise složene peškire
Pop kulturaPravila s dvora kraljice Elizabete za mekane i mirišljave peškire: Omekšivač je zabranjen, samo prirodna i jednostavna sredstva!
profimedia0720758242aa.jpg
ŽenaOve stvari nikada ne bi trebalo da držite u kupatilu: Uništavate ih i smanjuje im rok trajanja
profimedia-0839038919.jpg
ŽenaNe bacajte stare peškire: Ovo je 5 supernačina da ih koristite po kući!
peškiri

 VIDEO: Peškiri mekani bez omekšivača

00:50
PEŠKIRI MOGU BITI MEKANI I BEZ OMEKŠIVAČA: Žena podelila VRHUNSKI TRIK za pranje! Stavila ih u kadu i uradila OVO! VIDEO Izvor: Amtv