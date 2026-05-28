Jaje na okodeluje kao najjednostavniji doručak koji možete da spremite. Razbijete jaje u tiganj, sačekate nekoliko minuta i gotovo. Ipak, svako ko ga često priprema zna da između običnog i savršenog jajeta postoji velika razlika.

Idealno jaje na oko mora da ima potpuno pečeno, ali nežno belance, blago hrskave ivice i žumance koje ostaje tečno, sjajno i kremasto. Upravo taj balans najčešće je najteže pogoditi. Dovoljno je samo nekoliko sekundi predugo na ringli i žumance više nije tečno. S druge strane, ako se jaje skloni prerano, belance ostane sirovo oko sredine.

Tri metode, ali samo jedna daje najbolji rezultat

jaje na oko Foto: Tarik Kaan Muslu / Alamy / Profimedia

Kulinarski entuzijasti sa portala Simply Recipes testirali su tri različita načina pripreme jajeta na oko kako bi otkrili koja metoda daje najbolju teksturu i ukus.

U eksperimentu su korišćena velika organska jaja, direktno iz frižidera. Iako mnogi misle da jaja uvek treba ostaviti na sobnoj temperaturi pre pripreme, hladno jaje može da ima prednost kada se pravi jaje na oko. Razlog je jednostavan: belance ima dovoljno vremena da se ispeče, dok žumance ostaje tečno.

Metoda sa parom: nežno, ali bez hrskavih ivica

Prvi način pripreme podrazumevao je puter, malo vode i poklopac. U zagrejan tiganj stavljena je kašičica putera, a zatim je dodato jaje. Kada je belance počelo da se steže, u tiganj je sipana mala količina vrele vode, pa je sve poklopljeno.

Zahvaljujući pari, belance se brzo i ravnomerno skuvalo. Jaje je bilo gotovo za oko minut i po, a tekstura je bila veoma meka i nežna.

Foto: Shutterstock

Međutim, tu se krije i najveća mana ove metode. Para sprečava da se ivice zapeku i postanu hrskave. Umesto klasičnog jajeta na oko, rezultat više podseća na veoma nežno kuvano jaje u tiganju. Ukus putera se oseća blago, ali nedostaje ona zlatna ivica zbog koje mnogi vole prženo jaje.

Zbog toga je ova metoda dobila najnižu ocenu.

Jaje u pavlaci za kuvanje: ukusno, ali nije klasično

Druga metoda bila je znatno neobičnija. Umesto ulja ili putera, koristi se pavlaka za kuvanje. Ovaj način pripreme inspirisan je tehnikom poznatog kuvara i autora Džeja Kendžija Lopeza-Alta.

Pavlaka se sipa u zagrejan tiganj, a kada počne lagano da ključa, temperatura se smanjuje i dodaje se jaje. Tokom kuvanja voda iz pavlake isparava, a mlečni šećeri se karamelizuju. Zbog toga dno i ivice jajeta dobijaju zlatnosmeđu boju i bogat, dubok ukus koji podseća na prepečeni puter.

Foto: Kurir

Ova metoda daje zanimljiv i veoma ukusan rezultat, ali ima jednu manu: pavlaka preuzima glavnu ulogu. Umesto da istakne ukus jajeta, ona ga nadjača. Zato je ovo odlična ideja za drugačiji doručak, ali ne i najbolji izbor ako želite klasično savršeno jaje na oko.

Pobednik testa: maslinovo ulje i jednostavan trik sa kašikom

Kao najbolja pokazala se treća metoda: prženje jajeta u maslinovom ulju uz stalno prelivanje vrućim uljem.

Postupak je jednostavan, ali pravi ogromnu razliku. U tiganj se sipa ekstra devičansko maslinovo ulje i zagreva na srednje jakoj temperaturi. Kada se ulje zagreje, tiganj se blago nagne kako bi se ulje skupilo na jednoj strani, a zatim se jaje pažljivo spusti u tu malu „kupku“.

Foto: Shutterstock

Kada ivice počnu da se stežu, vruće ulje se kašikom preliva preko belanca i žumanceta. Na taj način se jaje peče i odozdo i odozgo, bez okretanja. Belance se lepo napuhne, ivice postanu blago hrskave, a preko žumanceta se formira tanak sloj koji ga štiti, ali ga ne prekuvava.

Ceo postupak traje oko minut, a rezultat je baš ono što se traži: pečeno belance, hrskave ivice i tečno, kremasto žumance.

