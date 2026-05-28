Listovi jagoda godinama završavaju u kanti, a tamo im uopšte nije mesto. Taj sitni zeleni vrh koji rutinski otkidate nosi miris, blagu trpkost i dosta upotrebne vrednosti u kuhinji. Domaćice na selu to znaju decenijama, a mi u gradu smo nekako zaboravili.

Pre nego što sledeći put operete kilogram jagoda, zastanite na trenutak. Postoji bar pet stvari koje možete uraditi s onim što inače bacate. Jedna od njih menja ukus limunade do neprepoznatljivosti.

Zašto je šteta baciti zeleni vrh jagode?

Krunice jagoda imaju blag, travnati ukus koji podseća na mladi čaj. Kada ih osušite, dobijate sirovinu sličnu listu kupine ili maline. Sveže daju aromu napicima i marinadama, a suve postaju osnova za zimski čaj koji ne morate kupovati u apoteci.

Većina ljudi baca i do 10 odsto težine ploda, što na pet kilograma jagoda znači pola kilograma bačene zelene mase. To je apsurd kada vidite šta se sve može napraviti.

Čaj od listova jagode koji se pije ceo dan

Ovo je najjednostavnija upotreba i ujedno najpoznatija. Operite krunice, prostrite ih na čistu krpu i sušite dva do tri dana na promaji, bez direktnog sunca. Kada postanu lomljive, čuvajte ih u staklenoj tegli.

Jagode su prirodno slatke, bogate vlaknima i antioksidansima, a istovremeno imaju nizak glikemijski indeks Foto: Weyo / Alamy / Profimedia

Kašičicu suvih listića prelijte šoljom vrele vode i ostavite sedam minuta. Ukus je blag, malo trpak, savršen s kapljicom limuna i kašičicom meda. Hladan, s listom nane, postaje letnji napitak koji nadmašuje kupovni ledeni čaj.

Sirće s aromom voća za prolećne salate

Šaku svežih krunica ubacite u flašu jabukovog sirćeta i ostavite deset dana na tamnom mestu. Procedite i imate aromatizovano sirće koje preliveno preko zelene salate s kozjim sirom pravi čuda. Mirisno je, blago slatkasto i daje jelu nešto što ne možete da kupite u prodavnici.

Da li su listovi jagoda jestivi?

Da, zeleni delovi jagode su potpuno jestivi i bezbedni za konzumaciju kod zdravih osoba. Sadrže tanine i malu količinu vitamina C. Osobe koje uzimaju lekove za zgrušavanje krvi treba prethodno da se konsultuju s lekarom.

Smuti u koji ide cela jagoda

Ovo je najbrža varijanta za one koji nemaju vremena za sušenje. Kada pravite smuti, ne čupajte krunice. Ubacite cele jagode u blender s bananom, jogurtom i kašikom ovsenih pahuljica. Listići se potpuno usitne, a vi dobijate dodatnu dozu vlakana bez ikakvog truda. Ukus se ne menja, proverite sami.

Jagoda Foto: Andreas Arnold / AFP / Profimedia

Šećer s mirisom leta

Ovaj trik koriste poslastičari u boljim kuhinjama. Pomešajte šaku osušenih i izmrvljenih listova jagode sa dvesta grama belog šećera. Zatvorite teglu i ostavite dve nedelje. Šećer upija aromu i koristite ga za posipanje palačinki, krempita ili jednostavno za zaslađivanje kafe kada želite nešto drugačije.

Marinada za piletinu koja iznenađuje

Zvuči neobično, ali peteljke jagoda izmiksane s maslinovim uljem, belim lukom i kašičicom soja sosa daju marinadu koja piletini daje suptilnu voćnu notu. Pileća krilca na roštilju s ovom marinadom biće jelo o kojem će gosti pričati nedeljama.

Šta da izbegavate?

Nikada ne koristite list jagode sa biljaka koje su prskane pesticidima nepoznatog porekla. Ako kupujete jagode na pijaci, pitajte prodavca da li su tretirane. Iz sopstvene bašte ili od proverenog proizvođača, idete na sigurno.

Takođe, ne sušite ih u rerni na visokoj temperaturi jer gube aromu. Strpljenje od tri dana na vazduhu daje neuporedivo bolji rezultat.

Listove jagoda nikako nemojte bacati Foto: Youtube Printscreen/RTV Vrnjačka Banja

Koliko dugo se čuvaju osušeni listovi jagode?

U zatvorenoj staklenoj tegli na suvom mestu traju do godinu dana bez gubitka arome.

Mogu li deca piti čaj od listova jagode?

Da, čaj je blag i bezbedan za decu stariju od tri godine, ali u manjim količinama i razblažen.

Da li listovi divlje jagode imaju isti ukus?

Divlja jagoda daje intenzivniju i mirisniju aromu, ali je postupak pripreme identičan kao kod baštenske.

