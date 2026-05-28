Oznaka „samo za hemijsko čišćenje” ne znači da takvu odeću ne možete oprati kod kuće, već da joj treba da pristupite sa malo više pažnje. Uz ovaj trik odeću ne morate da šaljete u profesionalne perionice.

Kako objašnjava osnivačica kompanije Good Wash Day, Karla Sol (Carla Saull), oznaka za hemijsko čišćenje često služi kao dodatna mera opreza, a ne stroga zabrana pranja u veš mašini.

Važno je da znate sastav vaše odeće, odnosno od kojih je tkanina napravljena, i da prilagodite način pranja njihovim karakteristikama. Kod pranja osetljivih komada preporučuje se korišćenje mrežaste vrećice za veš kako bi se smanjilo trenje sa bubnjem mašine i drugim komadima odeće. Savetuje i da se odevni predmet pre pranja okrene naopako radi dodatne zaštite, prenosi Daily Mail.

Za osetljive materijale najbolje je koristiti hladnije programe, do 30 stepeni, i najnežniji ciklus pranja koji mašina nudi. Ako postoji program za svilu ili ručno pranje, takva podešavanja su optimalan izbor za osetljivu odeću. Karla ističe da se osetljive tkanine poput svile, kašmira i vune često mogu prati u mašini ako se koristi odgovarajući deterdžent. Biološke deterdžente trebalo bi izbegavati pri pranju ovih tkanina jer mogu oštetiti njihova vlakna.

Govoreći o pojedinim materijalima, Karla navodi da se svila može prati kod kuće ako to dopušta deklaracija. Hladno pranje uz nežan deterdžent i zaštitnu vrećicu pomoći će da se očuva njen izgled, dok bi omekšivač trebalo izbegavati. Lan je, kaže, najbolje prati zasebno ili u polupraznom bubnju kako bi se tkanina manje gužvala. Niža brzina centrifuge i brzo vađenje iz mašine nakon završetka programa takođe mogu pomoći kako bi lan ostao uredniji i lakši za peglanje. Kod pamuka savetuje standardno pranje na 20 do 40 stepeni, uz obaveznu proveru deklaracije proizvođača. Dodaje da će protresanje odeće pre sušenja pomoći da se smanje nabori i zadrži svež izgled tkanine.

(Kurir.rs/Večernji)