Iako su pijace tokom maja i juna preplavljene sočnim plodovima, stručnjaci skreću pažnju na rizike koji se kriju u naizgled ispravnim pakovanjima jagoda. Ovo omiljeno sezonsko voće, bez kojeg su letnji deserti nezamislivi, karakteriše izuzetno kratak rok trajanja i sklonost ka brzom kvarenju, što pred potrošače stavlja veliku dilemu.

Zamka vidljive plesni

Većina ljudi praktikuje uklanjanje samo onog ploda na kojem je buđ jasno vidljiva, dok ostatak korpice smatraju bezbednim za upotrebu nakon pranja. Lekari naglašavaju da je takvo razmišljanje opasna zabluda. Problem je u prirodi širenja mikroorganizama: spore plesni prodiru kroz čitavo pakovanje mnogo pre nego što postanu uočljive golim okom. Čak i jagode koje deluju zdravo mogu biti dubinski kontaminirane ako se nalaze u blizini jednog trulog ploda.

Foto: PLG / Alamy / Profimedia

Opasnost od mikotoksina

Najveći zdravstveni rizik ne predstavlja sama plesan, već mikotoksini - toksična jedinjenja koja ona stvara. Budući da su jagode mekane i sadrže visok procenat vode, one se ponašaju poput sunđera, dopuštajući štetnim materijama da lako prodru u unutrašnjost. Unos ovakvih plodova u organizam može dovesti do niza problema:

  • Intenzivnih digestivnih smetnji i mučnine
  • Naglo izazvanih alergijskih odgovora
  • Kumulativnih toksičnih posledica po zdravlje na duže staze

Rigorozne preporuke stručnjaka

Foto: Astrid08, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Zbog specifične strukture ovog voća, mikrobiolozi zastupaju beskompromisan stav: ukoliko primetite i najmanji trag kvarenja na samo jednoj jagodi u kutiji, najpametnije je baciti kompletan sadržaj. Ova preporuka je naročito važna za roditelje male dece, starija lica i osobe sa narušenim imunološkim sistemom, jer su njihove reakcije na kontaminaciju znatno agresivnije.

Preventiva počinje već na prodajnom mestu. Savetuje se detaljna inspekcija svakog pakovanja pre kupovine kako bi se osiguralo da su svi plodovi čvrsti i bez tragova vlage ili tamnih mrlja. Ponekad je bolje odustati od kupovine nego rizikovati zdravlje cele porodice zbog jedne neispravne korpice.

(Kurir.rs/kobieta.onet.pl)

Pogledajte video: Kako izgledaju jagode pod mikroskopom

Jagode mikroskop Izvor: Twitter/bianconerobgd