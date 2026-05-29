Prabovo Subijanto koji je od oktobra 2024. na čelu Indonezije sastao se večeras sa Emanuelom Makronom i Brižit Makron.

Prva dama Francuske ostala je verna svom prepoznatljivom stilu, pa se pojavila u dugačkoj, svečanoj haljini kakve najčešće bira za ovu vrstu prijema.

Toaleta se pak malo i razlikuje od modela kakve je birala prethodnih godina za svečane dočeke u Jelisejskoj palati u Parizu - najveću razliku pravi širi kroj, kao i detalji od tila.

Za službene putovanja u inostranstvo njen najčešći modni izbor su elegantna odela, kombinacije blejzera i kraćih suknji, i haljina A kroja koje nosi uz kapute.

Haljina koju je nosila Brižit Makron skoro da seže do poda. Zapravo i jeste takve dužine, ali visoke potpetice pomažu da toaleta "odskoči" više cenimetara od crvenog tepiha, postavljenog ispred palate u Parizu.

Štikle su i te kako omiljene prvoj damoj Francuske i spadaju u zaštitni znak njenog stila, što se može reći i za elegantnu punđu. Druga omiljena frizura Brižit Makron jeste paž.

Brižit Makron ima i svoj omiljeni modni brend. U pitanju je luskuzna modna kuća Louis Vuitton pa na večerašnjem prijemu nosi torbu ove marke, model iz kolekcije GQ - 14.

Kuća Louis Vuitton je u vlasništvu njenog prijatelja Bernara Arnoa. Ovaj Francuz je poslovni mogul, investitor i predsednik i izvršni direktor kompanije LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, najvećeg svetskog konglomerata luksuzne robe. Sa bogatstvom, koje se u zavisnosti od kretanja akcija, procenjuje između 180 i preko 200 milijardi dolara, nalazi se u samom vrhu liste najbogatijih ljudi na planeti.

Brižit Makron poznaje Arnoa decenijama. Prva dama Francuske, koja je po profesiji profesorka književnosti, radila je u prestižnoj privatnoj školi Saint-Louis de Gonzague u Parizu gde je predavala dvojici najmlađih sinova Bernara Arnoa, Frederiku i Žanu. Tada se zbližila sa Arnoovom suprugom Elen Mersije kao i sa samim miljaderdom, pa se s vremena na vreme viđa u njihovom duštvu na revijama Louis Vuitton u Gradu svetslosti.

