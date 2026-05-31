Niko ne primećuje ovu opasnu stvar u kuhinji: Stručnjaci tvrde da ovako prenosite bakterije po stanu
Postoji jedna kuhinjska navika koju većina ljudi ponavlja nekoliko puta dnevno, a mikrobiolozi je opisuju kao ozbiljan higijenski rizik. Reč je o korišćenju kuhinjskog sunđera – predmeta koji se nalazi pored sudopere i koji se koristi za gotovo sve, od pranja šolja do ribanja masnih posuda.
Iako deluje bezazleno, istraživanja pokazuju da kuhinjski sunđer može sadržati i do 54 milijarde bakterija po kubnom centimetru, što ga svrstava među najzagađenije predmete u domaćinstvu.
Zašto je sunđer idealno mesto za bakterije
Sunđer je stalno vlažan, topao i pun ostataka hrane, što ga čini savršenim okruženjem za razvoj mikroorganizama. Kada se njime briše površina na kojoj je bila sirova hrana, bakterije se lako prenose na druge predmete u kuhinji.
Mnogi veruju da deterdžent i topla voda uništavaju bakterije, ali istina je drugačija. Deterdžent uklanja masnoću, ali ne eliminiše u potpunosti mikroorganizme.
Ko se sve krije u kuhinjskom sunđeru
Najčešće bakterije koje se nalaze u sunđeru uključuju Moraxella osloensis, E. coli i različite vrste stafilokoka. One mogu izazvati neprijatan miris, ali i potencijalne zdravstvene probleme ako dospeju u kontakt sa hranom.
Karakterističan kiselkast miris starog sunđera zapravo je znak aktivne bakterijske kolonije.
Da li mikrotalasna pomaže
Iako se često savetuje dezinfekcija sunđera u mikrotalasnoj rerni, efekat nije potpun. Takav postupak može uništiti veliki deo bakterija, ali najotpornije vrste preživljavaju i ponovo se razmnožavaju.
Zbog toga sunđer može izgledati čist, iako u njemu i dalje postoji aktivna bakterijska kultura.
Greške koje pravimo u kuhinji svakog dana
Osim sunđera, postoji još nekoliko navika koje povećavaju rizik od bakterija:
- korišćenje iste krpe više dana zaredom
- drvene daske sa dubokim rezovima
- nečišćenje ručki od frižidera i ormarića
- kontakt sirovog mesa i drugih namirnica bez pravilne higijene
Sve ove površine mogu postati prenosnici bakterija u kuhinji.
Kako pravilno održavati higijenu u kuhinji
Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih pravila:
- menjajte sunđer na svakih 7 do 10 dana
- koristite odvojene sunđere za različite namene
- perite krpe na temperaturi od najmanje 60 stepeni
- redovno dezinfikujte kuhinjske površine alkoholom
- menjajte oštećene daske za sečenje
Jednostavan trik za veću bezbednost
Jedno od praktičnih rešenja je korišćenje sunđera u različitim bojama za različite namene, kako bi se izbeglo mešanje bakterija između sirove hrane i čistih površina.
Ova mala promena može značajno smanjiti rizik od kontaminacije hrane u domaćinstvu.
