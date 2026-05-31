Postoji jedna kuhinjska navika koju većina ljudi ponavlja nekoliko puta dnevno, a mikrobiolozi je opisuju kao ozbiljan higijenski rizik. Reč je o korišćenju kuhinjskog sunđera – predmeta koji se nalazi pored sudopere i koji se koristi za gotovo sve, od pranja šolja do ribanja masnih posuda.

Iako deluje bezazleno, istraživanja pokazuju da kuhinjski sunđer može sadržati i do 54 milijarde bakterija po kubnom centimetru, što ga svrstava među najzagađenije predmete u domaćinstvu.

Zašto je sunđer idealno mesto za bakterije

Sunđer je stalno vlažan, topao i pun ostataka hrane, što ga čini savršenim okruženjem za razvoj mikroorganizama. Kada se njime briše površina na kojoj je bila sirova hrana, bakterije se lako prenose na druge predmete u kuhinji.

Mnogi veruju da deterdžent i topla voda uništavaju bakterije, ali istina je drugačija. Deterdžent uklanja masnoću, ali ne eliminiše u potpunosti mikroorganizme.

Ko se sve krije u kuhinjskom sunđeru

Najčešće bakterije koje se nalaze u sunđeru uključuju Moraxella osloensis, E. coli i različite vrste stafilokoka. One mogu izazvati neprijatan miris, ali i potencijalne zdravstvene probleme ako dospeju u kontakt sa hranom.

Karakterističan kiselkast miris starog sunđera zapravo je znak aktivne bakterijske kolonije.

Da li mikrotalasna pomaže

Iako se često savetuje dezinfekcija sunđera u mikrotalasnoj rerni, efekat nije potpun. Takav postupak može uništiti veliki deo bakterija, ali najotpornije vrste preživljavaju i ponovo se razmnožavaju.

Zbog toga sunđer može izgledati čist, iako u njemu i dalje postoji aktivna bakterijska kultura.

Greške koje pravimo u kuhinji svakog dana

Osim sunđera, postoji još nekoliko navika koje povećavaju rizik od bakterija:

- korišćenje iste krpe više dana zaredom

- drvene daske sa dubokim rezovima

- nečišćenje ručki od frižidera i ormarića

- kontakt sirovog mesa i drugih namirnica bez pravilne higijene

Sve ove površine mogu postati prenosnici bakterija u kuhinji.

Kako pravilno održavati higijenu u kuhinji

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih pravila:

- menjajte sunđer na svakih 7 do 10 dana

- koristite odvojene sunđere za različite namene

- perite krpe na temperaturi od najmanje 60 stepeni

- redovno dezinfikujte kuhinjske površine alkoholom

- menjajte oštećene daske za sečenje

Različite boje za različite primene Foto: Profimedia

Jednostavan trik za veću bezbednost

Jedno od praktičnih rešenja je korišćenje sunđera u različitim bojama za različite namene, kako bi se izbeglo mešanje bakterija između sirove hrane i čistih površina.

Ova mala promena može značajno smanjiti rizik od kontaminacije hrane u domaćinstvu.

(Kurir.rs/Ona.rs)

